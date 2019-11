"Alberto Fernández va a trabajar con la CGT" sobre políticas de crecimiento, dice Rodolfo Daer

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general del gremio de Alimentación, Rodolfo Daer, dijo hoy que el gobierno de Alberto Fernández "va a trabajar con la CGT" para establecer políticas de crecimiento contrapuestas a "lo que deja (el presidente Mauricio) Macri, a quien todos los indicadores le dan negativos".



“Lo dijo bien mi hermano Héctor (cosecretario general de la central obrera): somos parte del gobierno y Alberto va a trabajar con la CGT", definió el sindicalista en declaraciones a El Destape radio.



"Alberto va a gobernar con la CGT y con los gobernadores, por lo tanto mi hermano tendrá ese equilibrio y la responsabilidad de armonizar las relaciones laborales, mancomunadas con la estrategia central de crecimiento desde la política económica que quiere llevar adelante Fernández", insistió.



Según Daer, estas políticas serán "diferentes" a las de la actualidad, al remarcar que "hoy la actividad industrial de alimentos está paralizada y Macri deja al país con el mayor endeudamiento de la historia, con el mayor índice de pobreza, el desempleo es el máximo si tomamos como punto de partida el 2001, y todos los datos son terribles, le dan negativos".



El sindicalista vinculó además este punto con el encuentro que mantuvo el gremialismo con el sector industrial, donde "coincidimos en que no se puede seguir de esta manera".



A la vez, evaluó que en la mesa de negociaciones del pacto social convocado por Fernández "los que tienen que estar sentados son empresas nacionales", tras relatar que "desde la dictadura hubo un ingreso de multinacionales cuyas decisiones se toman por fuera del país".



"Nosotros tenemos la mirada de que no puede ser que las empresas de alimentos están semi paralizadas, y que a esto se suma que haya caído el consumo de carne y de leche", añadió.



Por eso, insistió en que el sindicalismo y el futuro gobierno comparten "la misma mirada" y que "las decisiones que tomará el próximo gobierno tendrán que ver con un camino hacia el desarrollo social, con crecimiento".



"Además no tengo dudas de que la primera medida que va a tomar Alberto tendrá que ver con detener la hambruna en mucho sectores", finalizó.