"Cada uno verá si con sus actos honra o no el legado de Alfonsín", dice Garavano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó hoy que "cada uno verá si con sus actos realmente honra ese legado o no", en referencia a los homenajes de distintos dirigentes políticos al ex presidente Raúl Alfonsín.



"Todos tienen derecho a recordarlo y a valorar a la distancia esa presidencia, en un momento de transición que fue muy difícil; después cada uno verá si con sus actos realmente honra ese legado o no", dijo Garavano en rueda de prensa en la Casa Rosada tras la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri.



"Es importante -agregó- para toda la sociedad tenerlo como referencia, y (sobre todo) en estos años que hemos logrado avanzar fuertemente en materia judicial y de combate contra la impunidad".



Además, el ministro evaluó que la de Raúl Alfonsín "es una figura de todos los argentinos que quieren trabajar en democracia y que respetan los valores de los derechos humanos, la justicia, la honestidad y una justicia independiente", y vio con buenos ojos a "todos aquellos que de buena fe crean en esos valores los compartan y los ejecuten".



Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de designar al actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, como nuevo defensor del Pueblo, Garavano trasladó el tema a los bloques de Cambiemos en el Congreso.



"Este tema no fue objeto de discusión hoy en la reunión de gabinete", respondió, y sostuvo que en eso "tiene que ver el ámbito del Congreso nacional y los bloques de nuestros partidos que están ahí representados".



Ayer, la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Defensoría del Pueblo fue postergada para después del recambio legislativo del 10 de diciembre.



El encuentro había sido convocado por la senadora Marta Varela (Juntos por el Cambio), pero en sólo cinco minutos se acordó posponer la discusión para más adelante, una vez que quede definido el nuevo mapa del Congreso.