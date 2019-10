"Cada voto cuenta en la provincia", dijo Vidal, de cara al acto del "Sí, se puede" en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La gobernadora bonaerense y candidata a la reelección de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que en la provincia "cada voto cuenta" en las elecciones del próximo domingo, y a pocas horas del acto en la ciudad de Mar del Plata en el marco de la marcha del "Sí, se puede", dijo que el gobierno entendió el mensaje de las primarias y está "dispuesto a corregir y mejorar" lo que sea necesario.



De cara a la convocatoria prevista para las 18 en la localidad balnearia, que marcará el cierre de la campaña nacional en territorio bonaerense y que estará encabezada por el Presidente y candidato a la reelección, Mauricio Macri, la mandataria provincial expresó: "El 11 de agosta había una necesidad de darnos un mensaje: lo escuchamos, lo entendimos y estamos dispuestos a corregir y a mejorar todo lo que haya que mejorar".



"Hoy solo pienso en el domingo y en que los bonaerenses me den una oportunidad de seguir juntos, y toda mi energía está puesta ahí, porque en la provincia no hay segundo vuelta y cada voto cuenta", aseguró, en declaraciones a Radio Brisas.



Dijo además que en caso de ser reelecta, su prioridad será el empleo: "Tenemos listo un plan de empleo para 100 mil jóvenes, para que tengan su primer trabajo".



Vidal respaldó además la candidatura a intendente marplatense del diputado nacional de Cambiemos Guillermo Montenegro, que estará presente en el acto que se desarrollará en Luro y el Boulevard Marítimo, en pleno centro de la ciudad.



La gobernadora consideró que el ex juez federal "es la mejor opción" para Mar del Plata y "sabe cómo hacer que se desarrolle, como pasó con Buenos Aires".