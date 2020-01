"Che" García, en modo "Coco" Basile: "San Lorenzo es Deportivo Ganar, siempre"

Néstor "Che" García, el entrenador de San Lorenzo que en la noche del sábado se adjudicó el título del Súper 20 de básquetbol en Comodoro Rivadavia, citó al ex DT del seleccionado argentino de fútbol y Boca Juniors, Alfio Basile, al admitir que el equipo que conduce desde hace tres semanas siente la obligación de “ganar siempre” todas las competencias que afronta.



“Por la grandeza de esta institución, San Lorenzo es Deportivo Ganar. Siempre. Es ganar, ganar y volver a ganar”, resumió a Télam el técnico bahiense, tras la victoria ante Quimsa de Santiago del Estero, por 92-91, en la final celebrada en el gimnasio Socios Fundadores.



Ese concepto fue acuñado por el "Coco" Basile cuando dirigía a Boca y lo consultaban sobre los objetivos trazados.



“Este plantel está conformado por un grupo de hombres que está acostumbrado a ser exitoso. Entonces, la vara está alta permanentemente”, agregó el DT que había alcanzado la gloria en el básquetbol argentino hace 26 años, cuando condujo al título de LNB a Peñarol de Mar del Plata.



“Les agradezco a los jugadores que me hagan partícipe de esta conquista. Es muy importante para mí llegar a un club que está habituado a pelear todo lo que disputa”, sostuvo el ex entrenador de los seleccionados de Venezuela y República Dominicana



San Lorenzo se adjudicó el Súper 20 de básquetbol de la LNB, aunque ya tiene la cabeza puesta en la continuidad de la fase regular de la Liga, pues deberá enfrentarse a Argentino de Junín (miércoles 29) y Libertad de Sunchales (viernes 31), ambos en condición de visitante.



Luego vendrá el viaje a España para intervenir en la Copa Intercontinental de Tenerife, entre el 7 y 9 de febrero, en donde el "Ciclón" asumirá una de las semifinales frente al Virtus Bologna, el equipo que actualmente encabeza las posiciones de la Liga Italiana (Legabasket) y que cuenta en sus filas con el base serbio Milos Teodosic (ex Los Angeles Clippers).



“Cuando me entrevisté con Marcelo (Tinelli), con Pablo (D’Angelo), les dije que lo primero era ganar el Super 20 para fortalecernos en lo anímico. Ahora vamos a ir, partido a partido. Recordemos que en el básquetbol son cinco contra cinco y nada está dicho de antemano”, manifestó García.