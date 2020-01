"Chimy" Ávila sufre una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Ezequiel "Chimy" Ávila, de notable temporada con el Osasuna en LaLiga de España, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, confirmó hoy su club tras los estudios realizados en la Clínica Universidad de Navarra.



El rosarino, de 25 años, cuarto máximo goleador del torneo español con nueve tantos, se lesionó el viernes en la victoria sobre Levante (2-0), lo que motivó su reemplazo a los doce minutos del segundo tiempo.



El parte médico de Osasuna aclara que la dolencia del argentino no tiene "afectación meniscal" y que tanto "el ligamento lateral interno como el externo están preservados".



Ávila, cuyo nombre sonó como posible refuerzo de Barcelona frente a la lesión del uruguayo Luis Suárez, comenzará la semana próxima su rehabilitación y será operado "lo antes posible dentro de los próximos días", apunta el comunicado.



Los médicos no realizaron estimaciones sobre el tiempo de recuperación pero la presencia del ex San Lorenzo quedó descartada para el resto de la temporada.



"Hoy comienza un proceso muy importante para mí, muy duro, pero es un obstáculo más que la vida me pone. Gracias a todos por el apoyo y el cariño. Volveré más fuerte que nunca!!!!", prometió el "Chimy" con un posteo en Twitter.