"Chino" Navarro defendió la decisión de Buenos Aires de postergar la cancelación de la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Relaciones y Políticas Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, defendió hoy la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de postergar la cancelación de US$ 250 millones que vencen el 26 de enero, y advirtió que se sabía que a nivel nacional y provincial el endeudamiento que dejó Cambiemos es "terrible".



En declaraciones a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Navarro ante la consulta de la agencia Télam, dijo que la decisión del gobernador "era un problema previsible".



El funcionario, quien depende de la Jefatura de Gabinete, mencionó que "hoy a la mañana el intendente de San Isidro, (Gustavo) Posse (UCR), dio a entender que ya en diciembre la provincia estaba en default, con lo cual Kicillof lo que está haciendo con mucho realismo y valor es poner el tema sobre la mesa y tratar de resolverlo sin afectar el interés de los bonaerenses".



"Es un tema que sabíamos que íbamos a afrontar, en términos nacionales y provinciales, porque el endeudamiento de Argentina público y privado es terrible", enfatizó el dirigente del Movimiento Evita, en relación a la deuda que dejaron ex el presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.



Por eso, Navarro consideró que "obvio que es el camino correcto" el tomado por el gobernador Kicillof.



En otro orden, respecto de la Tarjeta Alimentaria, diseñada como política social por el Gobierno en la emergencia, elogió que "es una política de Estado por medio de la cual se convoca al resto de la sociedad para enfrentar al hambre como flagelo".



"Esperemos poder resolverlo en un plazo mediano para después pasar ya, superado el hambre, a una política efectiva de trabajo que es lo que va a ordenar la sociedad", dijo.



Acerca del programa Precios Cuidados, implementado también días atrás por el presidente Alberto Fernández para establecer precios de referencia en los productos más consumidos por la población, evaluó que "es una tarea compleja" y sostuvo que con "los mercados más importantes que tienen mucho poder y mucha organización no siempre es fácil negociar".



"Hemos encontrado -describió- un Estado desarticulado que también es un problema estructural, tenemos que recomponerlo, hacerlo más eficiente y no siempre tenemos todos los elementos para poder negociar con más eficiencia".



En ese plano, dijo que el propósito es "ir mejorando, ir corrigiendo porque lo que se quiere es que los productos de primera necesidad sean lo más accesibles posible para que a nuestra sociedad la inflación no les quite el poder adquisitivo



De todos modos, Navarro aclaró que ello "es un proceso, no es de un día para otro, hay que incorporar más comercios y se quiere llegar a que en cada comercio de cualquier barrio, cualquier provincia, llegue Precios Cuidados".