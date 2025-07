La Cuarta División de Desamparados ha logrado una hazaña histórica al llegar a la final de forma invicta, con 16 victorias y dos empates en 18 partidos jugados por el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Su técnico, Mariano Pérez, abrió las puertas a la intimidad del plantel, develando los secretos de una campaña sin errores de por medio y el plan de trabajo de cara al partido más importante.

Mariano Pérez, la voz de mando que llevó a Desamparados a la final en Cuarta División.

Recuperación y estrategia: la ruta a la final

"Esta semana va a ser de recuperación para los jugadores golpeados y con sobrecarga, que vienen cansados de tantos partidos", explicó Pérez, detallando el inicio de una pretemporada de cuatro semanas. Junto a su preparador físico, Gonzalo Manrique, y su ayudante de campo, Camilo Pérez, el plan es claro: "Vamos a hacer trabajos aeróbicos y trabajos regenerativos". La segunda semana se enfocará en el fortalecimiento, mientras que, a partir de la tercera, el trabajo será más específico, con "segmentaciones de las situaciones de partido para trabajar lo táctico y lo estratégico para empezar a preparar la final".

El plantel ya rige un plan especifico esperando el duelo final.

La fórmula del éxito: unión y sacrificio

Al analizar las claves de esta racha, Pérez destacó pilares fundamentales: "El trabajo, el compromiso de los muchachos con el entrenamiento, la conformación del plantel también puede tener mucho que ver. Tenemos un plantel muy unido, un grupo muy consolidado y a partir de ahí todos tiran para el mismo lado". La concentración, el sacrificio y una cuota de humildad son, para el DT, ingredientes esenciales: "Saber que no somos superiores a nadie, sino que trabajamos o intentamos trabajar mucho como el que más trabaja y un poco más. Y después bueno, la gracia de Dios, o sea la suerte o la gracia de Dios como le quieran decir, estuvo de nuestro lado".

El peso del invicto: un desafío constante

Mantener la racha sin derrotas no fue tarea fácil. Mariano Pérez admitió que "cada vez que empezaba un partido el invicto corría riesgo". La motivación del rival de ser quien cortara esa racha era una realidad latente: "Cuanto más partidos van pasando, imagino yo que en la cabeza del rival corría la intención de ganarte para quedarse con ese premio, o sea, bajar o quitar el invicto". Esto hizo que "todos los partidos se nos hicieran difíciles, no hubo partidos fáciles".

Una identidad de juego innegociable

El técnico de Desamparados subrayó la consistencia en su propuesta táctica: "La verdad que no modificamos nuestro sistema nunca, nuestra forma de jugar, la intención de juego no la cambiamos nunca de acuerdo al rival, ni de local ni de visitante". Esta decisión, aunque poco común, se fundamentó en la imposibilidad de una observación detallada de los rivales, que muchas veces rotaban sus planteles. "Me pasó esto con 9 de Julio, después cuando jugamos nada que ver", recordó sobre un partido en el que el rival había perdido jugadores claves.

El planeamiento táctico de Desamparados se basa en un "bloque medio", buscando jugar "el partido en zona 2, en la mitad de la cancha, de tres cuartos a tres cuartos, con paciencia". La idea es "apoderarnos de la pelota lo más rápido posible y tratar de jugar, tener paciencia para sumar pases y cuando aparece la posibilidad de desdoblar en ataque ahí sí imprimir la velocidad con los jugadores que tenemos de gran velocidad, tratar de cambiar el ritmo y llegar a definir". La pelota parada también fue un aspecto crucial, tanto en defensa para minimizar goles en contra como en ataque para generar oportunidades.

La final: un partido aparte

De cara a la gran final, Mariano Pérez mantiene los pies sobre la tierra. "Somos tan candidatos como el equipo que llega a jugar la final con nosotros, 50 y 50", sentenció. Aunque el invicto es un logro histórico, el entrenador sabe que en una final "es un partido aparte, un partido diferente". Anticipa que el rival seguramente se reforzará con jugadores de primera división que, por edad, pueden jugar en Cuarta, lo que augura un enfrentamiento de máxima exigencia.

"Haber llegado de forma invicta eso ya es pasado. Seguramente esta campaña y estos muchachos van a quedar en la historia porque ganaron 16 partidos seguidos y empataron los últimos dos de 18 partidos, no perdieron ninguno, con lo cual te vuelvo a decir, ya están en la historia para mí", reflexionó Pérez. Sin embargo, el objetivo final es claro: "Lógicamente, queremos todos coronar con el último partido", aunque con la humildad de siempre, sabiendo que "será ese día para quien Dios quiera".

Ahora el equipo puyutano deberá esperar a su rival, ya que la cuarta división se encuentra en instancias de semifinales a disputarse el miércoles 9.