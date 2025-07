Una familia de Capital vivió momentos de angustia tras incendiarse parte de su domicilio. Luego de este accidente, llegó la esperanza de la mano de amigos y familiares que realizan una rifa para poder reconstruir el comedor de su vivienda, ubicada en calle Caseros pasando Juan Jufré, en Capital. El hecho ocurrió el martes pasado, cerca del mediodía, mientras Dayana se encontraba trabajando y sus padres habían salido a comprar insumos para el emprendimiento familiar.

El siniestro, según relató a DIARIO HUARPE, se habría originado por un calefactor, que en contacto con cables viejos y un techo de caña, generó una rápida propagación de las llamas. Fue su hijo de 13 años quien descubrió el fuego al volver a casa y, guiado por una vecina, intentó apagarlo arrojando agua. Afortunadamente, los padres de Dayana llegaron a tiempo y lograron evitar que las llamas llegaran a las habitaciones. Sin embargo, el comedor quedó completamente destruido.

El fuego se originó cuando los adultos no estaban, un adolescente descubrió las llamas. Foto: Gentileza

Actualmente, la familia se refugia en una pequeña panadería de los abuelos y en los cuartos que no fueron afectados. Pero el daño estructural es severo: “El techo está carbonizado, el olor a quemado sigue siendo fuerte y un electricista nos dijo que puede derrumbarse en cualquier momento”, explicó Dayana.

Frente a esta situación, la mujer decidió apelar a la solidaridad de los sanjuaninos y lanzó una rifa solidaria con el objetivo de reunir fondos para reparar su hogar con premios donados por sus allegados.

El sorteo será el viernes 19 de julio, por la quiniela vespertina de San Juan. Cada número tiene un valor de $3.000 o 2 por $5.000. Los premios son:

Quienes deseen colaborar pueden adquirir su número a través de la cuenta alias: niki.aballay o comunicarse al 264 672-3714.

“Mis compañeros me ayudaron a organizar todo. Me donaron premios y me impulsaron a seguir. Estamos guardando todo lo recaudado para poder tener un presupuesto y empezar la reconstrucción”, expresó Dayana, emocionada y agradecida por el apoyo que va recibiendo.