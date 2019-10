"Como nos conocemos mucho con Zielinski será difícil superarnos", alertó DT de Banfield, Falcioni

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El técnico de Banfield, Julio César Falcioni alertó que como se conocen "mucho con (Ricardo) Zielinski -técnico de Atlético Tucumán- será difícil superarse" cuando se enfrenten el sábado a las 13.15, en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Pablo Echavarría, por la décima fecha de la Superliga. "Como nos conocemos mucho con Zielinski será difícil superarnos. Hicimos el curso de técnicos juntos y de allí trabamos una estrecha amistad, por lo que ambos sabemos como piensa el otro", refirió Falcioni en rueda de prensa tras el entrenamiento de hoy en el predio de Luis Guillón. "El 'Ruso' también ha tenido sus inconvenientes con el nuevo armado del equipo, algo similar a lo que estamos haciendo en Banfield, y con los mismos problemas para llegar a la definición", indicó el entrenador. Incluso 'Pelusa' comentó algo de su intimidad al indicar que son "tan amigos" que muchas veces se consultan "por algunas situaciones del fútbol. Y cuando estuve muy enfermo se comunicaba conmigo todas las semanas", recordó con agradecimiento. Son dos estrategas de estilos similares, con mucha presión y marcas pegajosas, por lo que a ambos conjuntos le será complejo llegar con facilidad al arco rival. Por eso el "Emperador" ante la consulta de Télam admitió que "el partido se puede llegar a definir por una jugada de pelota detenida. Siempre que haya un buen ejecutor y que esté atento quien deba definir", advirtió. Hasta avizoró un juego más aéreo que con la pelota por el piso, "porque ellos tienen jugadores altos y corpulentos, en especial en la defensa, igual que Banfield, lo que pesará al momento de defender y de sacar alguna ventaja en ataque", aseveró el ex técnico de Independiente y Boca Juniors, entre otros. "Será vital para nosotros hacernos fuertes en nuestra cancha para sumar de a tres puntos seguidos, por eso resultará importante que los hinchas se acerquen para alentar a los jugadores, para darles mayor confianza", arengó en el cierre Falcioni. En tanto en la práctica matutina de fútbol en la cancha 3 del polideportivo Dr. Alfredo Palacios fue probado el delantero Agustín Urzi, que adelantó su regreso desde México debido a un fuerte golpe y con un pequeño corte en la pierna derecha que recibió durante el empate (2-2) del seleccionado argentino Sub 23 con México, el pasado sábado. Se supo que el ''Caniche' respondió bien, aunque no fue exigido, al igual que el volante ofensivo Jesús Dátolo, restablecido de un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Otro que está recuperado es el extremo derecho Juan Pablo Alvarez, quien superó un desgarro en el isquiotibial izquierdo y sería el reemplazante de Nicolás Bertolo, que padece un esguince en el tobillo derecho. Al margen de la lesión, el delantero cordobés -ex Boca y River, entre otros- esta semana debió viajar a España por el alegato de la justicia española por el sonado caso del supuesto soborno del Zaragoza al plantel del Levante por la Liga de España, en el 2011, cuando Bertolo se desempeñaba en el club zaragozano, al igual que el volante de River, Leonardo Ponzio. En consecuencia, la probable formación del 'Taladro' para enfrentar al 'Decano' tucumano sería con Esteban Conde; Luciano Gómez, Luciano Lollo, Renato Civelli y Claudio Bravo; Alvarez, Jorge Rodríguez, Sergio Vittor y Agustín Urzi; Julián Carranza y Junior Arias.