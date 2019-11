"Con Riquelme siempre hablamos de trabajo, nunca de plata", dijo Amor Ameal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

“Con (Juan Román) Riquelme siempre hablamos de trabajo, nunca de plata”, expresó el otrora titular auriazul, quien será la cabeza del Frente Identidad Xeneize, con miras a los comicios del domingo 8 de diciembre.



La referencia del empresario Amor Ameal tiene relación directa con la crítica que el actual presidente del club, Daniel Angelici, le dispensó al ex estratega boquense, cuando el viernes pasado -en rueda de prensa- apuntó que prefería no revelar lo que pidió el ex jugador para que “la gente del club siga teniendo un ídolo”.



El oficialismo de la entidad de la Ribera encontró una respuesta negativa de parte de Riquelme, cuando el también ex Argentinos Juniors confió que acompañará a Amor Ameal-Mario Pergolini en la fórmula.



“Nosotros siempre le hablamos de afecto y ellos (el oficialismo), de plata. Que no mientan y si tienen una denuncia que la presenten en Comodoro Py”, apuntó Ameal.



“Si Riquelme hubiese sido DT o manager deportivo sí habría que pagarle porque se trata de una función rentada. Cómo será vicepresidente, que es ad-honorem, no cobrará”, puntualizó el candidato al programa "La Oral Deportiva" (AM 630).



“Tengo entendido que Riquelme no se juntó con el oficialismo sino lo hizo con su representante (Daniel Bolotnicoff)”, agregó Amor Ameal para contradecir en otro aspecto al oficialismo, que tendrá como postulante a presidente a Christian Gribaudo.



Tres listas participarán por la conducción de la entidad en las elecciones para el período 2019-2023. Además del binomio Amor Ameal-Pergolini también competirán Gribaudo-Juan Carlos Crespi (La Mitad más vos) y José Beraldi-Rodolfo "Royco" Ferrari (Volver a Ganar).



Amor Ameal, presidente de la institución entre 2008 y 2011, insistió en que Riquelme se encargará “de todo el fútbol profesional” en caso de una victoria en los comicios y resaltó que el lunes 9 de diciembre “veremos si las arcas del club están llenas”.



“A mi no me consta que el club tenga superávit. Si ganamos lo sabremos el lunes 9”, desafió.



“Los socios no tenemos derecho a la información y somos maltratados”, dijo Amor Ameal, que también indicó que “el 65 por ciento de los ingresos de la institución es a costas de socios, plateístas y palcos. El resto es lo que Boca recibe de otros”, expresó.