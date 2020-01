"Contar con Rojo para mi como entrenador es muy importante", aseguró Milito

Estudiantes está convulsionado con el regreso de Marcos Rojo, que mañana a las 8 estará pisando suelo argentino luego de una escala que el vuelo hizo en Alemania, mientras que al mismo tiempo Gabriel Milito trabaja para definir el equipo que recibirá el sábado a Unión desde las 19.40 en busca de obtener la primera victoria en su nuevo estadio.



El plantel se movió por la tarde a puertas cerradas y en la previa Gabriel Milito se refirió al regreso de Rojo y a los objetivos del equipo para este semestre. Sobre el retorno del defensor destacó que está “muy contento y conforme con la llegada de Marcos, Creo que con él llenamos muy bien el sector izquierdo, tanto con él como con (Iván) Erquiaga. Y además pueden jugar (Facundo) Mura y (Lucas) Rodríguez, que lo hizo mucho en inferiores. Contar con un jugador así para mi como entrenador es muy importante”.



“El lunes Rojo estará entrenando a la par de sus compañeros. Está en condiciones de hacerlo y a partir de ahí empezará a escribir esta nueva historia.Tiene que sumar minutos y competir, ya que en su club no venía haciéndolo, pero con su jerarquía y sus ganas se puede ganar tiempo".



El entrenador del “Pincha” confesó que está "ilusionado con el plantel que se formó, pero lo más importante, para llegar a grandes objetivos, es funcionar bien. No queremos ponernos metas a largo plazo, sino ir partido a partido. Esta semana es Unión y nuestras energías están puestas en ese partido. Necesitamos volver a la victoria”.



El equipo viene de tres igualdades consecutivas 1 a 1 y lleva cuatro cotejos sin ganar. Su único partido en “Uno” fue igualdad ante Atlético Tucumán en diciembre pasado y se espera para este sábado una vez más una cancha colmada.



Más adelante, Milito aseveró que “la obligación es trabajar duramente. Proponernos cada partido hacerlo como queremos y como podemos, dándolo absolutamente todo. Después veremos para qué estamos".



Para finalizar dijo que “hay jugadores para jugar de distintas maneras y diferentes sistemas. En la semana vamos probando variantes y todas son posibilidades. Mañana terminaremos de definir el equipo de acuerdo a lo que pensamos que nos conviene ante un rival como Unión que genera mucho respeto".



El equipo no está definido y una probable alineación sería con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke y Juan Fuentes; Angel González, Iván Gómez o Enzo Kalinski, Javier Mascherano, Gastón Fernández y Lucas Rodríguez; Martín Cauteruccio y Mateo Retegui o Diego García.