"Contra Lanús me ha ido bien pero hay que tenerle respeto" valoró Jesús Dátolo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante ofensivo de Banfield Jesús Dátolo valoró que "contra Lanús" mayormente le fue bien, "pero hay que tenerle respeto" a uno de los punteros del campeonato, rival al que visitará el 'Taladro' el próximo sábado a las 15.30, por la decimotercera fecha de la Superliga de fútbol de Primera División, con arbitraje de Facundo Tello.



"Enfrentando a ellos me acuerdo de cuando tenía 9 años y jugaba en el fútbol infantil, es el rival de toda la vida y son partidos muy lindos de jugarlos. Por lo general me ha ido bien contra ellos, pero hay que tenerles respeto", admitió el ex mediocampista izquierdo de Boca Juniors y el Napoli de Italia, entre otros.



"No puedo decir que puede pasar el sábado porque como todos los clásicos, son partidos aparte. Lo único que espero es que después de las cinco de la tarde pueda estar festejando", auguró el 'Maestro', de 35 años, en declaraciones para el programa Contracara radio, en las horas previas al tradicional enfrentamiento de los dos equipos de la zona sur del conurbano bonaerense.



Como referente del equipo y con especial ascendencia sobre los jugadores juveniles del plantel 'albiverde', señaló: "quiero lo mejor para los chicos del club, por eso les estoy mucho encima" y en particular para motivarlos para el lance del sábado, agregó: "ya les dije que esta camiseta es única, que tienen una gran oportunidad y tienen que honrar al club", cerró Dátolo.



Respecto de la preparación del equipo para el compromiso sabatino, el director técnico Julio César Falcioni intensificó los trabajos tácticos y de definición en los entrenamientos matutinos que estarán realizando hasta el viernes venidero.



La principal novedad es que retornará a la titularidad como doble cinco Sergio Vittor, tras haber cumplido la fecha de suspensión por la acumulación de cinco amonestaciones.



El 'Chino' sustituirá al lesionado frente a Unión de Santa Fe, Jonás Gutiérrez -rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha-, quien lo había reemplazado el último domingo.



Con mucho hermetismo se maneja el 'Emperador', por lo que se estima que además de este cambio podría sumar alguno más del medio hacia adelante en la formación de Banfield para enfrentar a Lanús, pensando en el modo de cortarle el circuito de la gestación de juego al puntero de la Superliga.