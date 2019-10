"Córdoba se tiene que defender del kirchnerismo que le pisó la cabeza durante 12 años", dijo Negri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri, sostuvo hoy que "Córdoba se tiene que defender del kirchnerismo que le pisó la cabeza durante 12 años". El dirigente acompañó al presidente Mauricio Macri en el acto que se desarrolló en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz en el marco de la caravana electoral del 'Sí se puede', y enfatizó que "Córdoba es la que le pide a la Argentina defender la ley, le pide a los argentinos que no retrocedamos", y sostuvo que "tenemos que resolver entre todos la inflación" "El candidato de Frente de Todos (Alberto Fernández) empezó a tratar de mentiroso al gobierno y al presidente; me puse a pensar que tenemos una Argentina con problemas, hay problemas con la inflación, la inflación que le hizo goles a radicales, peronistas, a nuestro gobierno. La diferencia es que no hemos escondido el problema, ellos la escondieron, un ministro que decía 'de eso no podemos hablar'", siguió Negri. Asimismo, aseguró que "hemos liquidado la corrupción y queremos que vayan presos los que se robaron la Argentina, no se puede volver atrás", a la vez que advirtió: "Córdoba se tiene que defender del kirchnerismo que le pisó la cabeza durante 12 años".