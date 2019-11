"Coudet está muy metido y para mí es suficiente", afirmó Lisandro López

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero y capitán de Racing Club, Lisandro López, afirmó hoy que ve al entrenador Eduardo Coudet "muy metido" en el "día a día" y eso "es suficiente" para el plantel.



"La realidad dice que 'Chacho' está muy metido y para mí eso es suficiente. Cuando tenga algo que decir, seguramente lo hará", expresó "Licha" López sobre la continuidad del cuerpo técnico.



En la conferencia de prensa luego del segundo entrenamiento de la semana, el capitán de la "academia" también remarcó que el plantel "está metido" en "terminar el semestre" en los primeros puestos de la Superliga y con el título del trofeo de Campeones que disputará ante Tigre el próximo 14 de diciembre en Mar del plata.



"'Chacho' es un tipo muy cercano al jugador y nos dolería que se fuera, porque tenemos una gran relación. Pero si decide irse, de mi parte será darle un abrazo y desearle lo mejor", sostuvo López, quien también se refirió a su futuro.



"Tengo contrato hasta junio y hasta entonces no tomaré ninguna decisión", aseguró el delantero, que en marzo cumplirá 37 años.



En cuanto al armado del plantel para la próximo Copa Libertadores de América, el atacante admitió que será "difícil mantener" a algunos futbolistas por "la situación económica" del país.



"Creo que va a ser difícil mantener el plantel por la cuestión económica que rige en el país. Más en el caso de este club, que está tan ordenado y con las prioridades claras. Más allá de la situación seguiremos peleando por todo", apuntó.



Racing, defensor del título, se prepara para visitar el próximo domingo a Talleres de Córdoba a las 21.45 en el estadio Mario Alberto Kempes.



"Estamos a un punto del líder y sabemos que podemos jugar mucho mejor. Creo que podemos pelear el campeonato de nuevo", aseguró el goleador del equipo, con cuatro tantos.



En otro tramo, el máximo referente del plantel fue consultado por la situación de Brian Fernández, a quien le rescindieron el contrato en Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos por su problema con las adicciones



"Vi que lo dejaron libre cuando hace seis meses lo pagaron once o doce millones de dólares. No es normal lo que pasó. Siempre que estuvo acá lo tratamos de ayudar en todos los puntos de vista. deseo que esté bien. Si viene, será bienvenido porque es un buen pibe y un excelente futbolista", manifestó López.



El club, por su parte, ya anunció oficialmente que el presidente Víctor Blanco intentará reunirse con el jugador para la "ayuda que necesite".