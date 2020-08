“Creo que lo positivo y fundamental es que hemos podido controlar el brote”

A partir de la hora 0 de este sábado y tras una semana de bloqueo sanitario, la circulación en el departamento Caucete volvió a regirse en función a las reglamentaciones de la Fase 1 en la que se encuentra la provincia. En este marco en diálogo con DIARIO HUARPE la intendenta Romina Rosas consideró que comienza una nueva etapa de certezas, expectativas y mucho compromiso.

Para Rosas, más allá de las consecuencias negativas que traía el día a día el bloqueo, el haber manejado la situación es lo importante, lo positivo.

“Creo que hemos aprendido a controlar el movimiento del virus y que esto no ayuda a avanzar como comunidad en esa convivencia con él hasta que esto se revierta”. Luego agregó “Y esto no significa que no vamos a tener casos mañana o que nunca más podemos volver a un punto cero. Significa que hemos aprendido, que hemos entendido cómo tenemos que actuar frente a esta situación”.