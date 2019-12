"Creo que será una oposición feroz y han dado cuenta de ello", dijo una ministra de Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ministra de Gobierno de Buenos Aires, Teresa García, sostuvo que Juntos por el Cambio, al no dar quórum para el tratamiento del proyecto de la ley Impositiva 2020 que envió el gobernador Axel Kicillof, demuestra que "van a ser una oposición feroz, y han dado cuenta de ello".



"Veníamos teniendo acuerdos en el Senado y consenso con la oposición dado que la ex gobernadora María Eugenia Vidal antes de irse se comprometió con el gobernador Kicillof a acompañar con las medidas e instrumentos legislativos en la primera etapa de gobierno, pero esa promesa solo duró nueve días", dijo.



"Hubo un cambio en la interlocución, veníamos hablando con el presidente del bloque de senadores y diputados de Cambiemos y de manera intempestiva el día jueves pasado irrumpe Jorge Macri, con una postura de intransigencia y con la clara intención de frenar la ley", expresó hoy la funcionaria en declaraciones a Radio 10.



Recordó que "la ex gobernadora habilitó un revalúo inmobiliario del 1000 % y tanto en los sectores de la oposición, su partido, como en algunos medios de comunicación, medios nacionales que siguen golpeando hubo un silencio de radio".



En cuanto al incremento del inmobiliario urbano y rural que impulsa el proyecto del gobernador Kicillof, García desmintió que sea un impuestazo y aclaró: "El servicio eléctrico de la provincia de Buenos Aires es deficitario, recuerde lo de Edelap en La Plata, sin luz y sin agua y la empresa que se iba a hacer cargo de los daños causados , no lo hizo y no tuvo sanción".



"Así funcionó hasta ahora, y lo que no pudieron hacer en nación que fue poner un palo en la rueda en la ley de solidaridad y alimentaria, lo hicieron en la provincia de Buenos Aires". sostuvo.



Apuntó que "nadie sabía quién iba hacerse cargo de la negociación; la ex gobernadora estaba en el exterior, lo que algunos nos hemos enterado por las revistas del corazón, y el ex jefe de gabinete también y en ese contexto aparece Jorge Macri y el intendente de La Plata, Julio Garro tomando la postura más endurecida para frenar la ley".



"Creo que van a ser una oposición feroz, y han dado cuenta de ello", puntualizó y afirmó que la falta de interlocutor "es parte de una estrategia de confrontación contra el gobierno de Kicillof".