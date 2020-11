Nos acostumbramos a que nadie cuestione las cifras y cuando un profesional hace un aporte con modelos matemáticos que se ajustan a la realidad salimos a romper convenios, eso fue lo que pasó con la Universidad Nacional de San Juan este fin de semana. La situación en sí es grave, la medida adoptada se hizo sin medir las consecuencias del alcance de la misma, la UNSJ tiene cientos de acuerdos de cooperación con el gobierno provincial que ahora quedaron truncos.

Considero que no es necesario traer investigadores de la Universidad Arturo Jaureche para ver el panorama provincial, cuando en la provincia tenemos excelentes investigadores. Sin conocer la investigación del Dr. Ing. Patiño de la UNSJ, puedo opinar como analista de datos, que los datos de la provincia dejan mucho que desear y les haré un resumen de mi punto de vista.

Analizando la tasa de positividad, que resulta de dividir los casos positivos diarios en los casos totales diarios registrados se observa que el número local está muy por encima de los valores recomendados. Según la OMS lo ideal es que la misma esté por debajo del 10%, ya que un número superior indicaría que se nos están escapando casos y por lo tanto no estamos detectando casos positivos. En el día de ayer (23 de noviembre) esta tasa dio 49.02%, el número habla por sí solo.

Sobre el nivel de testeo, pudimos observar que el primer indicador de que estamos testeando poco es la tasa de positividad, sin conocer la capacidad máxima de análisis del laboratorio del Hospital Guillermo Rawson, ya que el dato no es público, puedo opinar que no estamos usando su máxima capacidad. El máximo número de testeos diarios se alcanzó el día 29 de octubre con 1370 muestras procesadas, mientras que en el día de ayer la cantidad de muestras analizadas fue 51.

Coronavirus San Juan 23/11 - Aislamiento día 249

• Confirmados: 10332 (+25)

• Recuperados: 6409 (+199)

• Fallecidos: 204 (+1)

• Test realizados: 51 [MENOR NÚMERO EN 63 DÍAS]

• Tasa de positividad: 49.02% (País: 35.17%)

• Tasa de positividad: 49.02% (País: 35.17%)

• Tasa de letalidad: 1.97% (País: 2.70%)

Teniendo en cuenta los datos del día de ayer, deberíamos haber procesado 250 muestras en total, para así obtener los 25 positivos, 250 negativos y una tasa de positividad del 10%. Sería ideal que, para realmente combatir la pandemia, el Ministerio de Salud Pública saliera a buscar casos barrio por barrio, cosa que en la ciudad de San Juan se dejó de hacer hace mucho tiempo. Me vienen a la memoria, los operativos que se montaron en el Barrio Justo Castro I en Caucete, en el Portal de los Andes en Rivadavia, entre otros.

Observando el parte diario que emite el Ministerio de Salud de la Nación observo que hay un gran desfasaje con la carga, al día de ayer el mismo reportó 5778 casos en total con solo 48 nuevos casos. A través de datos abiertos del mismo ministerio, podemos ver que solo 2 casos de esos 48 correspondían al día de ayer, esto nos dice que el proceso de carga va demasiado lento y no le permite tener al Ministerio de Salud nacional un panorama global de lo que sucede en la provincia.

Diferencia de carga entre nación y provincia, aun estamos lejos de cargar la totalidad de casos. En el día de hoy se cargaron solo 2 casos correspondientes al día de la fecha.

Como no tenemos datos en nación actualizados y ya que la provincia no informa diariamente los casos por departamentos, también resulta imposible conocer la cantidad de casos por departamentos y el comportamiento de la famosa curva que siempre se busca achatar. También tenemos un atraso importante (hasta el día de ayer 83 casos) en la carga y clasificación de los fallecidos por departamento.

Si estos datos están actualizados, Nación puede determinar en qué fase entraríamos. Fase 1, no es un número caprichoso que surge porque a alguien se le ocurre, éste depende del tiempo de duplicación de casos https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/fases, según los datos de nación en el día de hoy ese parámetro es de 29 días, correspondería fase 4.

Por último, hay dos indicadores que no puedo dejar pasar, uno es el dato de la cantidad de casos sospechosos que se dejó de publicar porque como hay circulación comunitaria, el dato ya no era relevante para publicarlo según el parte oficial, el mismo servía para conocer la cantidad de muestras a la espera de ser analizadas. Sucedió algo similar con el detalle de las camas de terapia intensiva, o cama UTI, eso daba un indicio de qué tan llenos estaban los hospitales, según mis fuentes actualmente tenemos 126 camas UTI y el factor de ocupación es 86%, por lo que el sistema de salud no estaría estresado sino al límite. Para dar un ejemplo, en San Carlos de Bariloche hace unos días comunicaron que solo quedaba una cama UTI disponible y no tuvieron ningún temor en decirlo ni intenciones de ocultar esa información.

Para cerrar, los invito a visitar mi perfil de twitter https://twitter.com/guillemmal, en donde diariamente publico gráficos con los datos provinciales y los contrasto con los datos informados por la nación.

Los datos abiertos del ministerio de salud, pueden consultarse en el sitio oficial http://datos.salud.gob.ar/dataset/covid-19-casos-registrados-en-la-republica-argentina o en uno mucho más amigable para alguien que tiene pocos conocimientos de bases de datos en https://covidstats.com.ar/ desarrollado por Mauro Infantino, pueden chequearse datos como la edad de los infectados, cuántos días se pasan en terapia intensiva, casos por departamento, entre muchos otros. Los invito a visitarlo.