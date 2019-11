"Cuando vi los minutos de los goles de Flamengo me quise morir", dijo el DT de Central Córdoba

El DT de Central Córdoba de Santiago del Estero, Gustavo Coleoni, lamentó la derrota agónica de River ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores de América, torneo al que su equipo hubiese clasificado automáticamente si hoy ganaba el "millonario".



"Cuando vi los minutos de los goles de Flamengo, sobre el final del partido, me quise morir", graficó Coleoni.



Central Córdoba jugará ante River la final de la Copa Argentina, que le otorga al campeón un boleto para la próxima Libertadores. Así, si los de Marcelo Gallardo le ganaban hoy a Flamengo (el campeón pasa directamente a la edición siguiente), los santiagueños se quedaban con el pasaje al torneo continental.



"No quise ver el partido de River, pero la verdad es que estábamos ilusionados y el resultado nos golpeó. Me dolieron mucho los goles de Gabigol en los últimos cinco minutos del partido. Estoy 'recaliente' con ese teñido", dijo entre risas el "Sapito".



"Los muchachos también sintieron el golpe y por eso hoy nos costó entrar en partido", explicó el DT sobre el empate que cosechó esta noche ante Huracán, 1 a 1, por la fecha 14 de la Superliga.



Al respecto añadió: "Creo que lo teníamos para ganar y lo dejamos escapar, perdimos dos puntos. Pero el punto que sumamos nos sirve para la tabla del descenso y eso es para valorar", cerró.