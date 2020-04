"Cuarentennials" de San Juan: nacidos en plena pandemia de coronavirus

La vida de Milo, Cristal y Mora quedaron marcadas desde el primer respiro: son bebés sanjuaninos que nacieron en medio de la cuarentena total impuesta por el Gobierno nacional para combatir la pandemia del coronavirus.

Sus familias le contaron a DIARIO HUARPE cómo todo cambió desde el decreto presidencial que restringió la circulación en la vía pública y suspendió algunas actividades.

Milo

Jaquelina tiene 35 años y junto a Alejandro, de 36, se convirtieron en padres de Milo el 4 de abril.

No son primerizos (tienen a Lourdes de 12 y a Morena de 9) pero ahora todo les resultó muy distinto: “Algunos turnos habían quedado suspendidos y los análisis más el control final con el ginecólogo me los hicieron un día antes de dar a luz”, cuenta Jaquelina, que tuvo parto natural en el Sanatorio Argentino y a las pocas horas recibió el alta.

Jaquelina junto a su bebé Milo.

La familia volvió a su casa, que habían acomodado para proteger al bebé de posibles gérmenes o bacterias. Lo primero que hicieron fue higienizarse y acostaron a Milo en una cuna cubierta por un tul.

Alejandro contó que uno de los problemas que tuvieron fue que no pudieron salir a comprar ropa más abrigada o sábanas para cambiar la cuna: los comercios céntricos de San Juan estaban cerrados por la pandemia.

“Vivimos el aislamiento social con mucha precaución y cuidados, quedándonos en casa. En familia y todos pendientes de Milo”, dijo Alejandro.

Cristal

Romina trajo a Cristal el lunes 30 de marzo. Junto a su esposo Enrique tienen otros 2 hijos (Cielo de 7 e Iván de 4) y afirmaron que la situación actual "es muy extraña" y todo lo que vivieron fue "diferente".

“La experiencia estuvo llena de sentimientos muy encontrados. Por un lado, la emoción y ansiedad de tener en mis brazos a mi tercera hija y por otro lado, el miedo inmenso al posible contagio de coronavirus o a que nos suceda algo debido a la pandemia”, expresó Romina, que estuvo internada casi una semana porque la operación se complicó.

Romina con Cristal. Foto: gentileza.

Esta vez extrañó mucho las visitas de sus amigos y familiares, porque en el sanatorio había un protocolo con acceso restringido: “No se podía recibir a nadie, de hecho tuve un solo acompañante que me cuidó durante todo ese tiempo”.

Para mostrar a la recién nacida, Romina y Enrique recurrieron a la tecnología: desde videollamadas de WhatsApp a publicación de fotos en redes sociales.

Mora

Martina fue mamá de Mora el 17 de marzo en el Sanatorio Argentino, es decir poco antes de decretarse la cuarentena pero ya con el coronavirus declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

“Desde que me internaron la situación sanitaria fue tornándose un poco más difícil. Previamente habíamos hablado con mi ginecólogo para que mi novio [Sergio] entrara en el quirófano y unos minutos antes de que me llevaran nos avisaron que ya no podía ingresar y me angustié”, relató.

Y encima cuando llegó a la cesárea le informaron que su ginecólogo tampoco la iba a acompañar porque tenía más de 60 años, entonces era factor de riesgo y prefería cuidar su salud.

Abuelos y tíos de Mora solo la conocen por fotos o vía Skype: Mariana fue estricta a la hora de no recibir visitas.

Martina y Sergio en las horas previas antes del nacimiento de Mora. Foto: gentileza.

Martina y Sergio, ambos de 26 años, ya tienen otro hijo, Lautaro de 7, y ahora juntos pasan la cuarentena en casa. Pusieron alcohol en gel en la cocina y en el baño y desinfectan cada ambiente permanentemente.

El único inconveniente que tuvieron fue el documento para Mora, porque el Registro Civil estuvo atendiendo con guardias mínimas debido a esta pandemia que marca la vida de todo el mundo.