"De no ganar no estaría mal un empate con Colón", admitió Arias delantero de Banfield

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El centrodelantero de Banfield Junior Arias admitió que "de no poder ganar no estaría mal un empate con Colón" en el partido que jugarán el domingo a las 19.40, en el estadio Brigadier General Estanislao López, de Santa Fe, con arbitraje de Ariel Penel, por la 18va fecha de la Superliga.



Será un partido clave para la permanencia de ambos equipos en la máxima categoría del fútbol argentino por eso lo que reconoció Arias: "De no poder ganar no estaría mal un empate con Colón para al menos mantener la diferencia de cuatro puntos que se le lleva al próximo rival, porque vencer en Santa Fe siempre es muy dificil", expresó el uruguayo en declaraciones para Télam.



"Reconozco que al margen del gol, con Patronato (3-3) en la fecha pasada mostré un mejor desempeño, más participativo, debido a que pude realizar una muy buena pretemporada", sostuvo el atacante uruguayo, que para mantener la titularidad deberá "esforzarse más en una sana competencia con los tres delanteros que incorporó Banfield", manifestó.



Lo apuntado es en referencia a Daniel Osvaldo, que se recupera de un desgarro en el aductor derecho, Fabián Bordagaray y el paraguayo Pablo Velázquez. Estos dos últimos estarán en el banco de suplentes el próximo domingo. Los que no viajarán son el zaguero Renato Civelli, afectado por un fuerte estado gripal, y el delantero Juan Manuel Cruz por una infección estomacal.



En cuanto a la formación del primer equipo, el entrenador Julio Falcioni mantiene una duda para reemplazar a Sebastián Dubarbier -se fracturó la base del primer metacarpiano de la mano izquierda- en el lateral izquierdo.



Pica en punta el juvenil Franco Quinteros, quien lo sustituyó al lesionarse ante Patronato, aunque también probó con Rodrigo Arciero.



En principio, Banfield se presentaría con Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Quinteros o Arciero; Jorge Rodríguez y Nery Leyes; Reinaldo Lenis, Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo; Arias.



El plantel se concentrará esta noche en las instalaciones de Luis Guillón, donde entrenará mañana en horario matutino y después de almorzar partirá en micro hacia la capital santafesina.