"El 10 de diciembre empezaremos una Argentina federal y otra epopeya", dijo Fernández en Chaco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, afirmó hoy que "el 10 de diciembre va a empezar una Argentina federal con los 24 gobernadores y todos los ciudadanos" y se iniciará "una nueva epopeya de ponerse de pie cuando otros pusieron una piedra" para que los argentinos "cayeran".



Fernández hizo estas afirmaciones en el acto de cierre de la campaña proselitista del Frente de Todos (FdT) realizado en el estadio del club Sarmiento de Resistencia (Chaco).



Fernández estuvo acompañado por el gobernador Domingo Peppo, el mandatario electo, Jorge Capitanich, y los jefes de gobierno provinciales Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan) y Mariano Arcioni (Chubut).



Peppo agradeció la visita de Fernández "para venir a cerrar la campaña presidencial en esta parte del país desde aquí" y valoró su decisión "de terminar con el hambre", diciéndole que "vas a defender el Norte que está de pie para acompañarte junto a Cristina Fernández".



A su turno, Capitanich recordó obras que estaban en marcha en diciembre de 2015 y que en la gestión de Mauricio Macri no se terminaron y dijo: "Esperamos terminar con Alberto y con Cristina" en un proceso político "con justicia social como hoy reclaman los pueblos de Latinoamérica".



En el estadio de fútbol con capacidad para más de 20.000 asistentes, que estuvo prácticamente colmado desde la media tarde, el candidato del Frente de Todos aseguró "la Argentina federal va a dejar de ser un discurso para empezar una realidad y la vamos a construir entre todos, no un presidente, sino un presidente con 24 gobernadores y con todos sus pueblos".



"Vamos a protagonizar como tantas otras veces una nueva epopeya, la epopeya de reconstruirnos, de ponerse de pie cuando otros nos pusieron una piedra para que nos caigamos", aseveró.



El candidato opositor dijo que está convencido de "hacer realidad" el objetivo de "construir otro país, que lo vamos a hacer entre todos". Y advirtió que "el esfuerzo va a ser grande porque no nos dejan la mejor Argentina".



En ese sentido precisó que el gobierno de Macri "va a dejar un país diezmado" y que "cada vez que termina el día y se revisa la cantidad de reservas (del Banco Central) vemos lo que nos queda porque lo único que han sabido hacer es gastarlas, no han sabido controlar nada".



Después de denunciar falta de insumos y vacunas en los hospitales estatales, dijo que el próximo gobierno "va a volver a poner de pie a la salud pública", a "desterrar las enfermedades que creíamos desterradas" y a garantizar el servicio sanitario "a los que más débiles están".



"El Estado se olvidó de la educación de nuestros chicos no dándose cuenta de que el futuro que tenemos como país, como sociedad, es educando, enseñando y capacitando. Y ahí, adonde abandonaron a la educación pública, la vamos a volver a poner de pie", propuso.



Fernández consideró posible que "todos nuestros hijos sean de Buenos Aires, La Quiaca, Ushuaia o de cualquier latitud de Argentina, tengan la educación de excelencia que se merecen".



También criticó las políticas del Gobierno nacional que, sostuvo, permitieron que haya "chicos que se suben a una bicicleta para repartir pizzas, y esa no es la Argentina que nosotros queremos", sino un país "con trabajo formal para todos".



Agregó que esos objetivos son posibles porque se puede "levantar las persianas de las fábricas que se han cerrado y sacar las lonas que hoy tapan las máquinas de las pequeña y medianas empresas", las que, aseguró, "van a volver a funcionar y las vamos a llenar de trabajadores".



"A los que trabajan no les vamos a sacar derechos", acotó Fernández y tras una interrupción del público, compuesto por adherentes al FdT que también provenían de provincias vecinas, dijo: "vamos a volver y seremos mejores de lo que fuimos, con más compromisos con todos los argentinos".