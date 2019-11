“El balance del año es sumamente positivo”, dijo DT Scaloni

El director técnico Lionel Scaloni dijo hoy que el balance de 2019 para el seleccionado argentino de fútbol “es sumamente positivo”, a pesar de que el equipo no pudo alcanzar el objetivo que se había trazado en la Copa América Brasil.



El entrenador santafesino, de 41 años, indicó que “intentamos aumentar la cantidad de jugadores a la Selección y conformamos una buena base, con otros que ya la dieron bastante a esta camiseta”.



A su llegada a la ciudad de Tel Aviv, Israel, donde mañana el representativo argentino animará otro amistoso de preparación en esta fecha FIFA de noviembre, en esta ocasión frente a Uruguay, el técnico resaltó que el equipo “despierta admiración” al lugar del mundo en el que le toque jugar.



“En la Copa América (Brasil) estuvimos bien, pero nos hubiese gustado terminar de otra manera” se lamentó Scaloni, respecto de que el conjunto albiceleste logró el tercer puesto, tras doblegar a Chile por 2-1 y después de perder la semifinal ante Brasil (0-2).



Precisamente ante el elenco brasileño, el viernes pasado, en Riad, el seleccionado argentino obtuvo un convincente triunfo 1-0, con gol de Lionel Messi, en el primer ensayo de esta doble fecha FIFA



De cara al compromiso de mañana ante Uruguay, el entrenador se excusó de confirmar la alineación, aunque sí especificó que tanto Messi como Sergio Agüero (ausente en el duelo ante los brasileños) “van a jugar de entrada”.



“No hay molestias físicas, pero algunos (jugadores) están cansados. Nos tomaremos medio día más para definir la formación”, sostuvo Scaloni, en referencia al partido que se jugará mañana desde las 16.15 hora argentina, en el estadio New Bloomfield, de Tel Aviv.



“Me gustaría poner en cancha a un equipo bastante fresco, que esté al 100 por ciento en la parte física. Pero no diferirá mucho de lo que fue la formación del viernes”, explicó.



Con relación al rival, Scaloni mostró “admiración” y respeto no sólo por los valores del combinado "celeste" sino también por la figura de su entrenador, el histórico Oscar Washington Tabárez.



“Uruguay es una Selección que está entre las mejores del mundo. Tiene mezcla de juventud y experiencia de primer nivel. Soy un admirador de la idiosincrasia del jugador uruguayo”, elogió el DT.



“Admiro mucho también a su entrenador, Oscar Tabárez. Confiamos mucho en esa manera de sentir el fútbol de ellos, ese sentido de pertenencia que nosotros también tenemos”, completó.



“En cierto modo es un partido más difícil que el de Brasil, quizás”, aseguró el entrenador.



Scaloni consideró que el clásico rioplatense de mañana “no es el ideal para probar jugadores”, con miras al arranque de las eliminatorias sudamericanas, pautadas para marzo 2020, aunque sí remarcó que “nos tomaremos ese atrevimiento porque este es el último partido antes del comienzo de la eliminatoria”.



“Cuánto más fuertes sean los rivales, mejor. Donde se juegue es secundario. Nos interesa actuar contra grandes seleccionados, porque hay un importante roce internacional”, explicó.



En lo que va de la campaña 2019, el seleccionado argentino animó 14 encuentros, incluidos los seis oficiales por Copa América, entre junio y julio pasado.



El equipo de Scaloni ganó 8 (1-0 a Marruecos; 5-1 a Nicaragua; 2-0 a Qatar; 2-0 a Venezuela; 2-1 a Chile; 4-0 a México; 6-1 a Ecuador y 1-0 a Brasil) empató 3 (1-1 con Paraguay; 0-0 con Chile y 2-2 con Alemania) y perdió los otros tres (1-3 con Venezuela; 0-2 con Colombia y 0-2 con Brasil).