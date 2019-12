"El Cenard se queda donde está", adelantó Lammens

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, aseguró que el Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard) "se va a quedar donde está", en relación al proyecto del gobierno anterior que quería trasladarlo al Parque Olímpico de Villa Soldati.



"El Cenard se queda donde está. Es algo muy importante para los deportistas de alto rendimiento, es muy importante para los que nos gusta el deporte y es muy importante para la sociedad", expresó el ex presidente de San Lorenzo, durante la asunción de Marcelo Tinelli como nuevo titular del club azulgrana, en declaraciones a TNT Sports.



"El Cenard tiene que volver a ser un motivo de orgullo para los argentinos", agregó Lammens, quien criticó al gobierno de Mauricio Macri por haber "desjerarquizado el deporte, bajándolo a agencia".



Lammens manifestó que "los grandes países, que piensan estratégicamente en un plan a largo plazo, tienen enormes deportistas y un trabajo muy profundo que comienza en los colegios y los clubes hasta llegar al alto rendimiento".



"Vamos a intentar desde el año que viene potenciar el Cenard, dotarlo de mejor infraestructura. Para el gobierno de Alberto Fernández, el deporte vuelve a ser una prioridad y creo que el hecho de convertirlo en ministerio habla de esa intención", indicó.



"El presidente dijo que vamos a trabajar con el presupuesto que teníamos hasta marzo lo que implica una restricción importante", sostuvo Lammens, que trabajará junto a la ex Leona Inés Arrondo, nombrada como secretaria de Deportes de la Nación.



La intención de Cambiemos era trasladar el centro de alto rendimiento de Núñez al Parque Olímpico de Villa Soldati, donde se realizaron los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, y hacer un emprendimiento inmobiliario con varios grupos empresarios, entre ellos el de Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino, quien compró los terrenos del Tiro Federal.



"Lo más grave que han hecho es el desfinanciamiento del deporte como herramienta social, de inclusión. Trabajamos con un concepto que no se usa mucho en la Argentina, el de la estructura pública no estatal. Tenemos que trabajar con los clubes de barrio para que sean un brazo del Estado. Los clubes dan una posibilidad social muy grande para sacar a los chicos de la calle, hacen amigos, aprenden valores", concluyó Lammens.