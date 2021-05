El Consulado Español, la traba para que los Laciar viajen a España a despedir a su hermano

"Entendemos que es otro país y ellos tienen sus reglas sólo les pedimos que nos dejen entrar unos minutos para despedirnos de Eduardo", con estas palabras Sonia Laciar contó cómo vive los días de desesperación esperando que el consulado español en Argentina autorice que ella, su hermano Gino laciar y su cuñada entren a España y viajen a Madrid para que puedan despedirse de su hermano quien está a punto de fallecer a causa del cáncer.

Sonia y Gino hicieron publica su historia y contaron en redes que viven desesperados porque no pueden viajar a España para poder despedir a despedirse de Eduardo.

El problema es que el Consulado Español en Argentina es el único organismo autorizado para permitirles en ingreso al país europeo y aseguran que sólo autorizan a entrar a personas por cuestiones humanitarias o especialistas de la salud relacionadas con la asistencia a pacientes en contexto de pandemia.

Eduardo Laciar vive en España desde hace 15 años, tiene 4 hijos y enfrente un cáncer terminal. Foto: Gentileza.

"Como nosotros no somos médicos y no tenemos posibilidad de ayudar en la pandemia y sólo queremos viajar a ver a nuestro hermano no nos han permitido ingresar", contó Sonia.

La mayor de los hermanos Laciar agregó qué ya hablaron con el gobierno de San Juan para pedirles asistencia y ellos hicieron todo lo que pudieron.

Desde la Dirección de Relaciones Institucionales del Gobierno de San Juan, Marcelo Fretes confirmó que él personalmente realizó gestiones ante el consulado de España en Argentina y aseguró que todo queda ahora en manos de las autoridades ibéricas que deberán determinar si estos hermanos pueden o no viajar para ver a Eduardo.

"Lamentablemente no podemos hacer nada más", aseguró Fretes quién dijo que desde la semana pasada está en conocimiento de este tema y ya agotó todas las instancias que están a su alcance.

Gina Laciar y su hermana piden que los dejen entrar aunque sea por un día a España. Foto: Gentileza.

El principal problema es que en un principio alcanzaba y con sólo una carta notariada en la que los familiares de Eduardo en España los invitaban a pasar unos días en aquel país, pero ahora en contexto de pandemia este tipo de cartas de invitación ya no son consideradas como válidas y sólo se puede ingresar al país con un permiso del Consulado que dirige el español Javier Sandomingo Núñez.

Un factor que complica las cosas, según explico Sonia, es que su hermano Eduardo convive con su esposa y sus cuatro hijos por ende las autoridades españolas consideran que Eduardo no está solo en España tiene quién lo cuide y por eso no dejan entrar a sus hermanos.

"Nosotros lo único que queremos es entrar aunque sea un día poder verlo darle un beso y despedirnos", concluyó la sanjuanina.

Tanto Eduardo quien vive en España como Gino laciar son conocidos en la provincia por su trayectoria deportiva.

En el caso de Gino se retiró jugando en San Martín y ahora es director técnico en el fútbol local mientras que Eduardo, quién vive hace 15 años en España, también jugó en el fútbol local y llegó a dirigir varios clubes en Marbella.