"El macrismo me hinchó las pelotas", dijo Pandolfo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cantautor Palo Pandolfo dijo hoy que "el macrismo me hinchó las pelotas y me sentí ofendido y humillado como ciudadano" y le reclamó a la discográfica Universal Music que reediten" y le den "los masters" de los discos de Don Cornelio y la Zona y Los Visitantes, sus dos bandas, ya que "no quieren reeditarlos, ni publicarlos ni subirlos a las tiendas digitales".



Pandolfo junto a su banda, La Hermandad se presentará este viernes 24 de enero, a las 21 en La Tangente, ubicado en Honduras 5317 de Capital Federal, donde repasará 30 años de carrera.



Desde el 2001, Pandolfo se rodeó de músicos jóvenes como Mariano Mieres en guitarra, Alito Espina en bajo, Gerardo Farez en teclados y Matías Ruiz en batería y percusión, con los que produce los discos "Esto es un abrazo", "Transformación" y el EP "Madre computadora".



Esos álbumes reciben buenas criticas y se marca el regreso de uno de los cantautores más interesantes, genuino y visceral de la segunda generación de los 80. Con este grupo, Palo junto a Alejandro Varela, dueño de la discográfica S-Music, editó en tres tandas el proyecto "El Vuelo Del Dragón", que recorre los clásicos de Don Cornelio & La Zona en los 80's, Los Visitantes en los 90´s, su etapa más introspectiva en el siglo XXI y composiciones nuevas.



En su charla con Télam, Palo anuncio su deseo de publicar este año un álbum en formato electroacústico y otro de tecnopop junto a Daniel Gorostegui, ex ecladista de Don Cornelio y la Zona.



Pero además, Pandolfo analizo como pocas veces la situación de la Cultura durante la gestión macrista y el estado en el que quedo el país tras el paso de Cambiemos:



T:-¿Cuánto pegó la aguda situación económica y social generada por el macrismo? ¿Cuánto se nota en tus letras?



PP:-En "El Vuelo del Dragón" está todo eso. Se grabó en el 2018, en un año tremendo del macrismo. El disco lo habíamos concebido al fin del kirchnerismo, y Alejandro Varela como compañía y yo como parte tenemos una espalda ancha que se fue angostando y un mes y medio antes de hacer la grabación el proyecto estaba en tela de juicio, a punto de caerse, porque tuvo un apriete impositivo la compañía, que es una Pyme industria argentina. Sur Music se llama S-Music, es una pyme que tiene empleados, alquilan la cosa y de repente tenían un apriete fiscal y toda la guita que iba a poner en el disco la tuvo que poner en eso y más y el disco no se iba a hacer. Llegamos bastante agónicamente al "Vuelo del Dragón" y fue áspero grabarlo. Yo sé sacar fuerza del caos, del dolor, la pasión y el desgaste y en un momento me dije adentro "el rock de Macri suena así", y "si ya estás en la azotea salta". Estaba tocando un tema que, aparte, es totalmente político. Éramos la cría del Proceso y El Rosario en el Muro, que no lo he dicho mucho, ya es tan viejo el tema y tiene tanta tela para cortar que bien te puedo contar la historia real del tema. El tema es la historia de los Montoneros.



T:-Que empezaron como Tacuara, una agrupación de ultraderecha peronista y terminaron virando hacia un peronismo de izquierda.



PP:- Exactamente, por eso dice "si ya estás en la azotea, salta". Es el movimiento guerrillero todo, ese fundamentalismo de izquierda que movió a una parte de la sociedad a radicalizarse y generó una reacción infernal, y cualquier pibe de la JP de los 70 te diría "los Montoneros se están yendo al carajo, estamos todos de acuerdo pero hay otro método. Ahora viene el General, es democrático, vamos por la democracia y el Congreso". El Rosario en el Muro no es otra cosa que eso. El chabón dice "madre, quiero tu sexo", quería violar las instituciones de la Patria y se tuvo que suicidar. Igual dice "destruir tu cuerpo es liberación", quería la liberación, buscaban la liberación, había un fin interior entendible que se compartía en la sociedad, pero la violencia es sobre todo manejada por el imperialismo y nosotros no podemos manejar armas para recrudecer. Hoy se sabe más que antes, había que pasar por eso evidentemente, en esa época estaba el guevarismo y hasta el Vaticano tenia curas progresistas.



T:-¿Y Don Cornelio?



PP:- Don Cornelio coincide con el alfonsinismo y la socialdemocracia. De ese tiempo es Don Cornelio, es del 85, del juicio a las Juntas. Y cantar en este momento con el macrismo apretados de impuestos y yo mismo como persona, como artista independiente, no pudiendo pagar los impuestos y todo, entonces en "El Vuelo del Dragón" creo que la droga era la política antimacrista. Está cargada de una resistencia y lo concienticé en el momento, porque te bajan los flashes en el momento y lo pude canalizar.



T:-¿La coincidencia con tus compañeros de banda que el macrismo se tenía que terminar fue la energía para componer y editar ese disco?



T:_ Qué se yo. Desde el macrismo yo decidí que iba a tener posiciones austeras en medios y dar opinión política, porque hasta hora hace 40 años que toco y empecé en dictadura y me he cuidado el orto porque conviví con el terrorismo civil. Era un hippie en el 78, 79, 80, viví contra la pared. Soy como Charly García en ese sentido, siempre hablamos en metáfora, y yo siempre en notas fui elíptico. Decidí que estaba harto porque el macrismo me hinchó las pelotas y me sentí ofendido y humillado como ciudadano. Confieso que el grupo puertas adentro es muy K (risas). Como la mayoría de la gente que conozco, y sobre todo la mayoría de la gente que tiene onda. Lo que se dice la batalla cultural, es la batalla cultural.



T:-¿Cuando armaste Don Cornelio te imaginabas que a esta altura ibas a terminar siendo peronista?



PP:- No, porque mi viejo era socialista y era muy antiperonista, socialista del 40. De los socialistas blancos. Cornelio era anarco, porque era burlarse de la derecha y la izquierda porque la Triple A y Montoneros se mataban diciendo "Viva Perón, patria o muerte", se mataban con la misma consigna. Por eso le pusimos "Patria o muerte", era una escupida a todo el sistema entero, desde el rock hasta el sistema político, nacional, el Estado y la gente, era muy anarco. "Patria o muerte" es un milagro del pop, porque ellos no lo querían editar. En el 88 se montan en una campaña nacional con mucha plata de por medio que se llamaba "Angeloz por la vida", que era del candidato radical que compitió con Menem, y nosotros fuimos con "Patria o muerte".



T:- ¿Te quisieron subir a esa campaña y no subiste?



PP:- Al revés, apenas dijimos "Patria o muerte" nos bajaron de todas las campañas, no solo de esa. No hubo discusión, no hubo prensa, no hubo campaña, no hubo management, no hubo nada. Pero editamos el disco, ese fue el milagro. A pesar de ellos mismos "Patria o muerte" salió a la luz y es uno de los discos más interesantes que hay. Creo que en la historia del rock argentino no hubo un segundo disco tan rupturista con respecto al primero. De ninguna banda nacional, por lo menos. Es algo en la vereda de en frente del primero, es como que abjuramos del primer disco y en 5 meses hicimos uno totalmente diferente y violento.



T:- ¿Lograron vos y tus ex compañeros que los discos de Don Cornelio y los de los Visitantes estén en las tiendas digitales y además de vez en cuando los reediten en físico?



PP:- Hay algo que es el dolor de huevos, que es que los masters de Don Cornelio los compra Universal Music en el 96 cuando contratan a Visitantes. No los reeditó nunca más desde el 97, no nos largan los masters, los tiene cajoneados. Don Cornelio está cajoneado por Universal. Me dejé contactar por Universal Publishing, la editorial de Universal, esperando que estando dentro estén en la misma oficina y que lo reeditaran. Esa gestión fue de Varela, que es un pez gordo de la industria de Sony, y está tratando de destrabar los masters y hace 5 años que no lo logra. No lo quieren ni vender, ni editar, los tienen guardados. Son inútiles, son como los CEOs del macrismo, lo hacen para destruirnos. Es un boicot de la cultura popular, en mi lectura conspiranoide.