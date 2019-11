"El movimiento obrero es parte del gobierno que empieza el 10 de diciembre", dice Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo Alberto Fernández afirmó hoy que "el movimiento obrero organizado es parte del gobierno que se va a instalar en Argentina el 10 de diciembre", al participar de un plenario de secretarios generales de la CGT, en el histórico edificio de la calle Azopardo, al que asistieron gobernadores, intendentes del peronismo, y dirigentes gremiales de todas las representaciones, incluido el camionero Hugo Moyano.



"El movimiento obrero organizado es parte del gobierno que se va a instalar en Argentina el 10 de diciembre. Y no es un acuerdo político, sino una convicción que todos tenemos", dijo Fernández al hablar en el salón Felipe Vallese de la emblemática sede de la central obrera, al que reconoció que entraba por primera vez en su vida.



El discurso del mandatario electo estuvo plagado de referencias a Juan Domingo y Eva Perón, así como a referentes del mundo del sindicalismo, como José Ignacio Rucci y Saúl Ubaldini.



"No es menor el mandato que nos dejó Perón y está presente más que nunca hoy. En estos tiempos Argentina necesita volver a ponerse de pie. Nos han dejado muy lastimados. La economía está muy deteriorada, se ha degradado, como el trabajo y la educación", agregó Fernández en su mensaje.



A su lado lo escuchaban los cosecretarios generales de la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña, y dirigentes sindicales como Moyano (camioneros), Antonio Caló (metalúrgicos), Sergio Sasia (ferroviarios), Ramón Ayala (Uatre), Sergio Palazzo (bancarios), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (comercio), José Luis Lingieri (sanidad), y Amadeo Genta (municipales).



En las primeras filas del auditorio se ubicaron el gobernador bonaerense electo, Axel Kiciloff; el diputado Sergio Massa y los dirigentes "Wado" de Pedro, Santiago Cafiero y Gustavo Beliz, estos tres últimos integrantes del equipo de transición de Fernández.



Además se hicieron presentes los intendentes bonaerenses Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gustavo Menéndez (Merlo) y Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa); y los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Uñac (San Juan); y el titular del PJ nacional, José Luis Gioja.



Antes del discurso de Fernández, Daer había dejado un fuerte mensaje: "No somos terceras personas, somos partes del gobierno que viene", dijo, y añadió que "el peronismo gobierna siempre con los trabajadores".



En tanto, Acuña, que abrió el acto, sostuvo que "ahora viene la etapa más difícil, la que vamos a estar más unidos que nunca para poder sacar al país adelante", y aseveró que la nueva gestión "tiene todo el apoyo de los trabajadores para que le vaya bien".



Por su parte, Fernández mencionó también su discurso a la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, y destacó el "enorme gesto" al declinar su postulación para la Presidencia.



"Este día es posible porque nos unimos. El secreto de este triunfo no es otro que la unidad y el esfuerzo, particularmente de Cristina, porque ella es la esencia de este triunfo que hoy tenemos", destacó.



Hacia el final de su mensaje, el mandatario electo propuso convertir el emblemático edificio de la calle Azopardo 802 en "un centro de educación tecnológica para los trabajadores y los jóvenes" y remarcó que en su gestión "la educación, la ciencia y la tecnología serán primordiales; las vamos a volver a poner de pie".