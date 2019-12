"El objetivo es tener un plantel preparado para afrontar las dos competencias", dijo Holan

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Ariel Holan, flamante entrenador de la Universidad Católica de Chile, afirmó hoy que su objetivo es tener "un plantel preparado" para afrontar el campeonato local y la Copa Libertadores de América.



"El objetivo es tener un plantel que esté preparado para afrontar las dos competencias. Queremos tener chances concretas de ir a competir y no a participar de la Copa Libertadores", afirmó Holan en su presentación como nuevo DT de la Universidad Católica.



Holan se desvinculó de Independiente el 30 de junio de este año y tuvo un ofrecimiento de la Universidad de Chile, que finalmente declinó.



"Mi salida de Independiente precisaba un descanso. En ese tiempo tuve la opción de hablar con (Josep) Guardiola, (Manuel) Pellegrini y (Mauricio) Pochettino. La primera vez que me quiso la "U" fue durante mi paso de Defensa y Justicia a Independiente. Nos juntamos y ellos optaron por otras características de entrenador", precisó Holan.



"Yo quería dirigir en Sudamérica y entre las opciones que tuve elegí esta", indicó el ex DT de Defensa y Justicia.



"Desde que terminó el ciclo en Independiente tuve posibilidades de dirigir en otros países, pero siempre esperé que lo que me ofreciera sea lo que deseaba", apuntó Holan, quien arribó hoy a Santiago y fue presentado ante la prensa junto con el manager José María Buljubasich y el presidente de la institución, Juan Tagle.