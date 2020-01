"El Papa no es kirchnerista y cuanto más cerca esté de Argentina es mejor", dijo Eduardo Valdés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional y ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés afirmó esta noche que el papa Francisco "no es kirchnerista" y que "cuanto más cerca esté la Argentina del Sumo Pontífice es mejor" para el país.



Valdés se refirió así ante la reunión del presidente Alberto Fernández y el pontifíce el próximo viernes, destacando a la vez que los "valores que transmite Francisco de un mundo sin muros, con puentes tendidos a los más necesitados hace a los valores de la Argentina".



"Los argentinos somos un poco injustos con Francisco y cuanto más cerca esté la Argentina del Sumo Pontífice, es mejor para el país", dijo el dirigente, amigo del Papa, en declaraciones a TN.



Valdés sostuvo que la "grieta" política en torno a la figura del Papa "es un error nuestro: el Papa no es kirchnerista".



Aseveró que "todos los 'ismos' que le ponen es para bajarle el precio. Le dijeron peronista, comunista y populista, pero el Papa es del 'ismo' de la doctrina social de la Iglesia".



También resaltó que según encuestas periódicas de la consultora internacional Gallup, Jorge Bergoglio "en cuatro de sus seis años de papado fue elegido el más querido en 50 países".