"El peronismo hizo una canallada, dejándonos como si apoyásemos el golpe", dice Suárez Lastra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional de la UCR Facundo Suárez Lastra cuestionó hoy al Frente de Todos por "impedir" que se llegara a un texto único en la sesión especial de ayer para tratar la situación de Bolivia, y tras asegurar que lo que ocurrió en ese país fue "un golpe de Estado", recordó que "hubo irregularidades constitucionales con anomalías severas" previas a la renuncia de Evo Morales.



"Lamento que el peronismo esté tratando, en vez de la búsqueda de la unificación de la postura argentina, de machacar y decir que si no hablamos de golpe de Estado lo estamos bancando, y no es así: es una canallada, porque el radicalismo y todas las fuerzas de la oposición condenamos el golpe, es una chicana de baja estofa", aseguró Suárez Lastra.



Al hacer referencia a la sesión de ayer, el legislador radical dijo que la discusión en torno del texto que se aprobó finalmente en el recinto de la Cámara baja fue una cuestión "semántica", al sostener que "el Congreso unánimemente repudió el golpe de Estado, y una actitud infantil del peronismo impidió que lo hagamos en un texto único".



"Es una canallada lo que hicieron desde el peronismo: no votamos su propuesta y no quisieron votar la nuestra, dejándonos como si apoyásemos el golpe", afirmó Suárez Lastra en declaraciones a FM La Patriada, al recordar que, no obstante, "hubo irregularidades con anomalías severas" previas a la renuncia de Morales.



Para Suárez Lastra, el Frente de Todos "quiere demostrar que (Mauricio) Macri no está preocupado y no repudia el quiebre del orden institucional; están achicando la capacidad visión de la Argentina", y reiteró que "es una discusión semántica si es o no un golpe de Estado, es un vacío de poder y hay un proceso en trámite".



No obstante, el ex intendente porteño sostuvo que "el PRO tiene la idea de que no hay que mencionar la palabra golpe, y en eso tenemos diferencias", aunque puso de relieve que "todos estamos lamentando la situación de Bolivia: nadie dice por fin lo sacamos a Evo. Todos lamentamos la angustia que se vive en las calles de Bolivia".



"El peronismo no está actuando a la altura de las circunstancias con su futuro gobernante con la crisis que vive América Latina, y hasta se alegró de la situación de Chile", remarcó Suárez Lastra.