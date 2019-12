"El Quijote de la Banda", un docu-reality sobre el sueño del pibe

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Mariano Sapetti creó y dirige junto a Alejandro Geffner “El Quijote de la Banda”, una serie web con interesantes toques de comedia que habla del posible sueño del pibe, un hincha de River que tuvo un paso más que fugaz por las inferiores del club y que a los 40 años decide ir detrás de su deseo y hacer todo lo posible para debutar en la primera del equipo de Marcelo Gallardo.



“La serie intenta hacer justicia por todos aquellos que creímos que podíamos jugar en la primera de nuestro club y no pudimos llegar, es como el sueño del pibe de muchos de nosotros pero también es una historia sobre el deseo de una persona por ir a buscar lo que quiere y no morir en el intento, hay una segunda trama que es no llevar a la tumba lo que uno tiene guardado sino jugarse a conseguirlo”, cuenta Sapetti, que además es el protagonista de los seis capítulos de la serie, en charla con Télam.



Directores y productores de Canal Encuentro, Sapetti y Geffner deciden salir a filmar esta historia, que primero pensaron como una película y luego adaptaron al innovador formato de las series web, cuando el primero cuenta al segundo su pasión por el fútbol y su deseo no cumplido de jugar en la primera de River.



“Decidimos hacer de eso una historia audiovisual porque nos pareció que tenía muchos condimentos y entonces agarramos una cámara en vez de agarrar una lapicera porque nos pareció más rico y ágil prender la cámara y ver qué pasaba con este tipo que iba detrás de un sueño que, en principio, parecía imposible”, detalla Sapetti.



“Tomamos algunas decisiones -agrega- una fue grabar con celulares o GoPro a pesar de que podíamos utilizar cámaras profesionales, movernos con un audio zoom chiquito, hacer todo sin presupuesto, sin papeles, sin producción, apostando a las complicidades”.



El resultado fueron seis entretenidos capítulos de una miniserie filmada como un docu-reality -las situaciones y los momentos son reales y aparecen entre otros Rodolfo D'Onofrio y Estela de Carlotto- que se pueden ver por la plataforma digital UN3, que fue también la casa productora, y que ya tiene asegurada su segunda temporada.



La relación de Sapetti con el fútbol es cercana aunque nunca fue profesional: jugó fútbol de salón con los colores del Millonario y también fue parte de la Selección de fútbol interno del club, el año pasado jugó en Mundial de Artistas en Moscú, en un equipo donde compartió vestuario con los ex futbolistas Cholo Guiñazú y Leandro Lázaro y famosos como Emanuel Horvilleur, el Zorrito von Quintiero y Martín Souto.



Además, y como repite varias veces en la película, Sapetti se probó dos veces en las inferiores de River y aunque hizo tres goles en cada una de esas oportunidades, nunca quedó seleccionado.



“Lo de la serie es muy raro, desde que empezamos el proyecto pasaron miles de cosas, en mi caso, por ejemplo, terminé trabajando de actor en dos obras de teatro, y creo que tiene que ver con el hecho de que cuando uno busca algo y está motivado se le van generando nuevos caminos”, sostiene Sapetti.



Sobre el tono ágil y divertido y los toques de comedia que aparecen en el relato, Sapetti aclara: “No nos propusimos hacer comedia sino seguir los impulsos de ir a buscar lo que queríamos, perder la vergüenza, ir al frente y eliminar el no. En ese afán el humor empezó a aflorar, quizás por la química que hay entre Alejandro (Geffner) y yo o quizás la propuesta es tan quijotesca que despierta una sonrisa. Puede haber algo payasesco entre nosotros dos o nuestros personajes pero lo que sucedió no fue planeado sino que surgió ahí”.