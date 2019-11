"El rapero debe cantar sobre lo que esta viviendo", dijo Ecko

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ascendente trapero argentino Ecko consideró hoy que el “rapero tiene que contar lo que vive realmente” y aseguró que la movida urbana argentina está llamando la atención de España y América Latina por su calidad.



Ignacio Matías Spallati, nacido y criado en Villa Luzuriaga, pleno corazón de La Matanza, se compró un micrófono cuando vió los videos de Eminem y participó en riñas de gallos de ese populoso municipio del conurbano bonaerense.



A los 15, se traslado hasta Parque Rivadavia para sumarse en El Quinto Escalón, la mítica batalla de gallos, que fue su plataforma de despegue. "Esperaba cada participación con muchas ganas. No veía la hora de que llegara el domingo para escaparme de la rutina", narró.



Spallati dejaba que el fútbol y el rap coparan su vida, ya que probaba suerte en el fútbol juvenil en varios clubes de zona Oeste, mientras repartía horas rapeando a la gorra en colectivos y en las formaciones del Ferrocarril Sarmiento



Ya en el Quinto Escalón llego al Luna Park en La Batalla de Los Gallos, tocó en el teatro Gran Rex y Tecnópolis, y fue invitado a competir en España en La Batalla de Los Gallos mundial, en representación de Argentina, y consiguió el tercer puesto.



Trabajando con productores y DJ locales edito singles como “Dealer de Skilles”, “Disputa”, “Cash” y “Legend”. El 14 de diciembre de 2017 se edita “Dorado”, sencillo que lo posiciona como referente en el género. Este trabajo lo llevó a su primera gira internacional y actuó en Madrid y Barcelona.



También publico canciones como “Árabe”, “Ice”, "Bye", "Rebota", "Desde cero" y "Te lo advertí", pero su facha le sirvio para que la cubana Wendy Sarmiento lo eligiera para el featuring "Como le digo" que tiene medio millón de bajadas.



En paralelo llego la hora de trabajar con la bomba uruguaya Agus Padilla en la caliente "Control" que ya suma 40 millones de bajadas solo en Youtube.



Mientras se prepara para presentarse el 27 de noviembre en el “Block Party” evento anual masivo de La Música urbana en Puerto rico y en el Festival Pa'l Norte en Monterrey, Ecko charló con Télam:



T:- Hay una cuestión que veía en tu videografía y es que sos el preferido de las chicas del género. Te vi en videos con Agus Padilla y creo que también con Cazzu, ¿cómo se da ese vínculo con ellas?



E:- Ja ja ja, A Cazzu la conocí y me enteré que vivía a cuadras de mi casa, así que compartimos muchas veces estudios y trabajé con su equipo de trabajo. Nada, se fue dando. A Agus Padilla también la conocí en Uruguay y grabamos en Buenos Aires, que por suerte salió muy bien. Después tocamos juntos en Montevideo, también.



T:- ¿Es verdad que la movida argentina está recibiendo mucha atención tanto de toda América Latina como también de España? ¿Sentís que los están mirando e invitando de otros países para tocar?



E:- Sí, en España desde la época que salimos los primeros competidores del Quinto Escalón, que creo que eso fue lo que más llamó la atención allá. Después empezaron a mirar a América Latina también por canciones que pegaron y nos abrieron las puertas a todos. Hoy en día sí, hay varios artistas de América Latina que viajamos y también pudimos hacer varias colaboraciones con algunos de allá. Justo trabajé con un artista en Colombia y también con productores de allá. Sacamos muy buenas canciones que todavía no salieron, pero ya están en proceso. Nada, está bueno aprender de gente que viene de una cultura totalmente distinta a la nuestra y aprender su forma de trabajo.



T:-¿Sentís que la presencia de las mujeres abrió más puertas a la movida urbana?



E:-Sí, Joaqui principalmente es de las mejores que escuché, que me llamó la atención bastante. Bueno, después Cazzu también, que ya está consolidada. Sí, como decís vos, las chicas hacen que el publico femenino se sientan identificado y se acerque. Cazzu lo está logrando, incluso tuvo el reconocimiento de Daddy Yankee hace poco, que es uno de las más grandes influencias del género.



T:-¿Ahora cuál es el desafío de la movida? Parece que todo lo que se refleja en cantidad de views en YouTube o bajadas en Spotify hay que trasladarlo a los tickets, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que ves que la movida debe trazarse y que vos te vas trazando?



E:- Sí, creo que más allá del éxito que pueda tener una canción, se ve reflejado realmente en el show y donde sale el material a ver si de verdad le fue bien o no. Puede haber muchas canciones que tienen muchos millones de bajadas o views, pero si en vivo la gente no las está cantando no sirve de nada. Ese creo que es el desafío de un artista, que haya fanáticos que paguen una entrada para ir a verte a un show.



T:- En algunos integrantes de la movida parece haber una actitud medio gangsta rap, a pesar de que no vivimos ni en Los Angeles, ni en Nueva York, ni en Chicago ni en Detroit. ¿Es así? ¿Es creíble o es mejor que no haya guerra?



E:- Yo pienso que cada rapero tiene que contar lo que vive realmente, porque tarde o temprano la gente se da cuenta si es real o no lo que estás cantando. Yo por mi lado siempre canto lo que vivo realmente. Obviamente hay muchas cosas que puedo exagerar o decirlas de otra manera, pero cuento lo que vivo. Después depende del arte que crea uno y cada uno sabe cómo mostrarlo.