"El Tata me pidió que lo tocara", el crudo relato de una nena de 8 años

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR No se identifican a las personas implicadas en este caso para evitar la revictimización de la menor. Si tenés hijos niños, niñas y adolescentes que podrían ser víctimas o testigos de abusos sexuales tenés que ir al centro Anivi, ubicado en Avenida Córdoba 456 (este) – Capital o podés llamar al 427 5314 / 5493.

"El Tata me pidió que lo tocara, así", con estas palabras una pequeña de 8 años le contó a su hermano que el abuelo de crianza de ambos le pidió a esta niña que lo masturbe. La madre de los pequeños escuchó esta conversación y aún horrorizada, fue de inmediato a poner la denuncia.

Este caso de presunto abuso quedó al descubierto durante la siesta del lunes en una vivienda de Concepción. Allí una mujer cuya iniciales son A. S., escuchó una conversación de sus hijos y esto encendió las señales de alerta. "Mis hijos tienen 9, 8 y 5 años, los tres estaban en el patio jugando en la pileta, yo desde adentro de la casa escuché por una ventana que mi nena de 8 le decía a su hermano que el abuelo le pidió que lo tocara, cuando miré mi niña hacía movimientos iguales a una masturbación", contó la mujer.

"Cuando vi el gesto que hacía mi hija, sentí que me moría, algo me asfixiaba, la garganta se me cerró, creo que entré en una crisis de nervios, igual busque mostrarme calma ante mi niña para poder preguntarle que había pasado con su Tata", aseguró la mujer que para este momento ya estaba desesperada.

Ante las preguntas de su madre, la nena contó algunos detalles más que confirmaron el presunto abuso. "En un rapto de ira me subí al auto, no sé cómo lo arranqué. Pensaba ir a la casa de mi padre para pedirle explicaciones, mi marido me frenó porque sino no sé que le hubiera pasado", contó la mujer.

A.S. aclaró que este hombre es su padre de crianza y ella no lleva su sangre, igualmente, aseguró que siempre tuvieron una relación de padre e hija por eso ella nunca desconfió del hombre a la hora de dejarlo al cuidado de sus pequeños.

Es que el "Tata", como le dicen los niños, tiene 75 años y vive solo en una finca en la zona de La Bebida, como es un hombre de edad avanzada, A.S junto a su familia suelen ir a visitarlo los fines de semana. "A los chicos les encanta la finca por eso, solía dejarlos que pasen el fin de semana con el abuelo, nunca pensé que iba a hacer algo así", aseguró la mujer.

Una ves que esta madre escuchó el relato de la nena , llamó al 911 para denunciar por abuso al hombre que la crío como un padre. desde la Policía la derivaron al Centro Anivi, ella fue a hacer la denuncia y quedó a la espera de alguna novedad en la investigación.

"Me dijeron que mi hija tiene que pasar por una Cámara Gesell. Pero, además, me interesa que reciba asistencia psicológica, desde que nos enteramos de lo que le pasó yo la veo más callada, me preguntó si a ella o al Tata le va a pasar algo malo, yo le hablo con amor, pero soy consciente de que necesita ayuda profesional, toda la familia necesita ayuda", explicó A.S.

Después del relato de la nena, A.S le preguntó a sus otros hijos qué hacían durante el tiempo que estuvieron con su Tata, hasta el momento, los chicos no dieron indicios de haber sufrido algún tipo de tocamiento o abuso. Igualmente, la familia espera que los niños que tienen 9 y 5 años sean sometidos a entrevistas para descartar que hayan sido sometidos de alguna manera.