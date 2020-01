"El tiempo y el equipo ayuda a que sea el goleador", dijo el colombiano Borré

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Rafael Borré, delantero colombiano de River Plate, aseguró hoy en conferencia de prensa que ser goleador del equipo y del torneo tiene que ver con el tiempo qué pasó en el equipo, con el conocimiento de los compañeros y con que se va sintiendo cada vez mejor.



“En lo personal estoy sintiéndome mejor porque con el tiempo todo es más natural y todo fluye. Eso es el paso del tiempo que es importante para dar todo lo lo que puedo, y en cuanto a ser goleador es un orgullo y más siendo extranjero”, dijo Borré en rueda de prensa tras el entrenamiento del plantel millonario.



“Igual, el valor de lo individual es algo que tiene que ver con el equipo, sin ellos no podría estar donde estoy y lo mejor es que los goles sirvieron para ser puntero y eso queremos es lo que queremos”, analizó.



En cuanto a su efectividad en el partido ante Independiente, encuentro en el que tuvo dos opciones y las concretó, aseguró que “son momentos y no es casual, porque en todos los partidos intento concretar. En este se dio así, las dos que tuve las concreté y pude ayudar a que el equipo gane un partido importante”.



Finalmente y sobre las razones por las que sigue en el club de Núñez, Borré expresó que "hay que ser agradecido y cuando yo no estuve bien, me ayudaron y acompañaron y me hicieron crecer. Acá hay grandes amigos y por eso se duda en irse, no te querés ir nunca de este lugar, siempre hay nuevos retos y nuevos desafíos”, cerró.