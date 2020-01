"En la Superliga estaba acordado reanudar ahora", dijo Brito, vicepresidente de River

El vicepresidente de River Plate y uno de los titulares de la Superliga, Jorge Brito, se mostró hoy sorprendido y dijo que no "entiende" el reclamo de los clubes que quieren postergar la reanudación del torneo local, prevista para el último fin de semana de enero.



“No le encuentro la punta al planteo de los que quieren postergar la reanudación del torneo, me gustaría escuchar otras voces y entender lo que plantean porque no hay otro momento para jugar los partidos”, señaló el dirigente que dejó en claro la posición de River con respecto al conflicto planteado entre la AFA y la Superliga.



Respecto del argumento del torneo Preolímpico que se jugará en Colombia, sostuvo que “hasta donde sé, no se decidió ayer lo del Preolímpico. Se sabía cuando se votó el calendario en el Comité (Ejecutivo, de la AFA), no entiendo ahora la lucha de poder por si misma“, dijo Brito en River Monumental por Radio Del Plata.



“Lo que creo es que debemos ser serios porque estamos por vender los derechos internacionales y hay que hacerlo bien por 10 años. Y resulta que le vamos a vender algo que por ahí no empieza ahora”, agregó.



“Por lo menos, cuando vamos a la Superliga hay que dejar de lado el sombrero de nuestros clubes y pensar en el bien del fútbol y en la gente, en los jugadores y en los técnicos que se preparan para una fecha. Y eso se debe respetar”, advirtió.



En cuanto a lo que espera que puede suceder, Brito sostuvo que “no me gusta a hablar por los demás, vamos a escuchar y vamos a trabajar para que sea lo mejor para el fútbol, nos reuniremos el miércoles y el jueves”, confirmó el dirigente "millonario".



En cuanto a los dichos del entrenador Marcelo Gallardo, quien calificó de ridícula una postergación, Brito resaltó su coincidencia "porque de haberlo sabido antes, se armaba una pretemporada distinta, con otros trabajos y amistosos, pero venimos preparándonos con este calendario desde hace 35 o 40 días”.



“Los equipos que no jugaban torneos internacionales pidieron hacer copas para poder seguir recaudando y por esos se armó la Copa de la Superliga, que debe jugarse en estas fechas porque no da el calendario”, analizó.



“River, como otro clubes, fue solidario con ese planteo por más que fuese a veces una complicación e hicimos este formato actual que incluso suma puntos para el promedio, por eso no encuentro el planteo”, expresó Brito.



“Acá la preocupación es de todos, de la televisión, de los clubes, de los sponsors que pagaron para un torneo que empezaba de un modo, tanta incertidumbre es una dificultad para todos”, añadió.