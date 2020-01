"En Tokio Las Leonas serán un equipo difícil, incómodo, muy ofensivo y agresivo", afirmó DT

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Carlos "Chapa" Retegui -campeón mundial 2010 y ganador de la medalla de plata en Londres 2012- aseguró hoy que Las Leonas serán "un equipo duro, difícil, incómodo y muy ofensivo y agresivo" en los Juegos Olímpico de Tokio de julio próximo.



"En Tokio el equipo va a ser duro, difícil, incómodo y muy ofensivo y agresivo. Vamos a jugar muy para adelante", afirmó Retegui en declaraciones a Télam.



"Vamos a ser un equipo muy duro, que va a estar súper entrenado y al que será muy difícil de jugarle. No me voy a apartar de la frase que usé con los chicos cuando ganamos la medalla de oro en Río de Janeiro 2016: uno lo que cree, lo crea trabajando, con compromiso, disciplina, armonía, comunión y alegría", aseveró.



"Me parece fundamental disfrutar la preparación porque va a ser fuertísima. Vamos a pasar los limites de sus umbrales en todos los aspectos y vamos a tratar de llegar de la mejor manera a Tokio", agregó.



Las Leonas debutarán en el Grupo B de los Juegos Olímpicos el domingo 26 de julio contra Nueva Zelanda, al día siguiente enfrentarán a España, el 29 a China, el 30 a Japón y el 1 de agosto a Australia.



En tanto, en el Grupo A estarán Holanda, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, India y Sudáfrica.



Los cuatro mejores de cada grupo pasarán a cuartos de final (los primeros contra los cuartos y los segundos ante los terceros) el 3 de agosto, las semifinales serán dos días después y el partido por la medalla de bronce y la final irán el 7 de agosto.



El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped se clasificó para los Juegos Olímpicos 2020 al conquistar la medalla de oro en los Panamericanos de Lima, Perú, del año pasado, al golear a Canadá por 5-1 en la final, en lo que significó el primer título de Retegui en su tercer ciclo al frente de Las Leonas, tras su designación en diciembre de 2018.



En otro tramo del diálogo con Télam, el DT -ganador de la histórica medalla de oro con el seleccionado masculino en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016- expresó que "el equipo está muy bien. Las chicas están muy compenetradas. Saben que tienen que dar su máximo esfuerzo en la preparación y disfrutarla".



En sus ciclos anteriores al frente de Las Leonas, el "Chapa" obtuvo el título en la Copa del Mundo de Rosario (2010), el Trofeo de Campeones en Rosario (2012), la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres (2012); de bronce en el Mundial de La Haya (2014) y los Champions Trophy de Sydney, Australia, 2009; Nottingham, Inglaterra, 2010; y Rosario 2012.



Retegui, además, integró el seleccionado masculino de hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 (9º puesto); Sydney 2000 (8º) y Atenas 2004 (undécimo); y ganó las medallas de oro en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991, Mar del Plata 1995 y Santo Domingo 2003 y la presea de plata en Winnipeg 1999.



"Para hacer este camino durísimo que será la preparación que empezó el sábado en Mar del Plata y terminará con el último partido en Tokio hay que dar lo mejor todos los días para irnos a casa mejor de los que vinimos", enfatizó el DT, de 50 años.



El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped conquistó cuatro medallas en Juegos Olímpicos: dos de plata (Sidney 2000 y Londres 2012) y otras tantas de bronce (Atenas 2004 y Beijing 2008) y obtuvo dos títulos mundiales: Perth, Australia, 2002 y Rosario 2010.