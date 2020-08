"En un mundo justo, las niñas no son madres", la campaña que muestra los problemas en embarazos de niñas y adolescentes

“En un mundo justo las niñas no son madres”, es la campaña impulsada por la organización “Socorristas en Red”, organización que acompaña a mujeres y a otras personas con capacidad de gestar que han decidido interrumpir embarazos inviables para ese momento de sus vidas con el objetivo de que lo hagan de manera segura y cuidada.

La campaña “En un mundo justo las niñas no son madres” está compuesta por una serie de contenidos visuales y audiovisuales con el foco en el derecho de niñas y adolescentes a ser cuidadas y protegidas. Los materiales fueron producidos por la Cooperativa de Trabajo Coomuniccar Ltda. y “Socorristas en Red”.

Inés Eguaburo, miembro de “Socorristas en Red” en San Juan habló con DIARIO HUARPE sobre el lanzamiento de campaña y el contexto de la misma.

“En agosto, por ser el mes de las infancias, se está relanzando esta campaña, el primer lanzamiento fue en noviembre del año pasado. El objetivo es visibilizar a nivel social lo que sucede con las menores cuando atraviesan un embarazo. Por lo general son embarazos no deseados y que por lo general son embarazos que son frutos de una violación y a estas niñas se las obliga a parir y maternar poniendo en riesgo su salud y proyecto de vida”, dijo.

“En el caso de las menores, se ve agravado porque son otras personas las que deciden sobre sus cuerpos. Son sujetos plenos de derechos además hay que tener en cuenta los riesgos en los embarazos en niñas son múltiples: riesgos tanto biológicos, por ejemplo la pelvis no se ha desarrollado en la adolescencia o la mala absorción de nutrientes, como riesgos sociales, como retardar o que terminen abandonando sus trayectorias escolares.”, agregó.

Inés cuenta que el aborto en Argentina es legal desde 1921, según lo establece el código civil y el código penal, en el caso que el embarazo sea fruto de una violación o ponga en riesgo la salud y la vida del cuerpo gestante.

Desde el 2014, año en que comienza a funcionar “Socorristas en red” en San Juan, Inés relata que el acceso a los métodos de interrupción legales se han visto obstruidos de diferentes maneras, desde profesionales de la salud, así como el tratamiento de los medios cuando se dan datos de las menores. La idea de la campaña es mostrar la necesidad y poner de manifiesto los derechos que tienen estas niñas que atraviesan los embarazos no deseados ni planificados.

“Las socorristas acompañamos a mujeres de diferentes edades. En San Juan, en 2019 acompañamos casi 400 procesos de aborto y en lo que va del año ya pasamos los 400, si seguimos así seguro vamos a doblar esos números. En Argentina se respeta la interrupción legal del embarazo, cosa que en San Juan no sucede, en San Juan no se aplica el protocolo y no hay una ley de adhesión. Muchos de los profesionales no conocen lo que se debe hacer”, finaliza.

En tiempos de pandemia y ante las dificultades para de movilizarse en la vía pública, se llevará a cabo una acción en Twitter este viernes con la consigna “En un mundo justo las niñas no son madres. Las queremos: #VivasYJugando”.

Para conocer más sobre la organización y acceder al material de la campaña se puede realizar a través de sus redes o en su sitio web https://socorristasenred.org/