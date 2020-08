Durante los últimos ocho días y por el brote de coronavirus que inició en el departamento Caucete, San Juan sumó 199 casos positivos pasando de los 22 que tenía desde el inicio de la pandemia a los 221 que anunció este jueves el Ministerio de Salud. A pesar de esta alarmante cifra, la jefa de Infectología del Hospital Rawson, la doctora Sandra Ferrari, llevó tranquilidad al decir que “es lógico y de esperar que ahora aparezcan tantos casos”.

La reconocida profesional apuntó además que, por ahora, es demasiado pronto para analizar la curva de infectados y decir si San Juan llegó al máximo o no. También habló sobre la decisión que se tomó con los camioneros y aseguró que no hay indicios que los profesionales de la salud que cursan la enfermedad, que hasta el último parte eran 13, se hayan contagiado en el cumplimiento de sus funciones en el Hospital Rawson.

¿Es posible analizar la curva de contagios desde el pasado miércoles?

- Lo que sucede es que recién empieza el brote y está apareciendo un gran número de casos porque los están yendo a buscar teniendo en cuenta los casos índices.

¿Hay que pensar entonces que esa curva vaya en ascenso?

- Por supuesto que será ascendente.

¿San Juan tiene circulación comunitaria?

- No tenemos transmisión comunitaria totalmente definida, ya que sigue existiendo un nexo epidemiológico. A esta altura no podemos decir nada de la curva de contagios, llevamos una semana del brote y no tenemos la certeza de la transmisión comunitaria. Hoy lo único que vamos a hacer es sumar casos.

¿Qué debemos esperar durante los próximos días?

- En estas dos semanas van a aparecer más casos. Hay que tener en cuenta que cuando apareció el primer caso fue una foto de 7 a 14 días atrás y es lógica la decisión de cerrar y mandar a todos a casa. Es lógico, es de esperar y es bueno que aparezcan tantos casos ahora. Esos casos aparecen porque los vas a buscar. Tenemos un brote, no sé si está controlado o no, pero lo bueno es que donde vas a buscar aparecen casos y eso dice que la búsqueda está bien dirigida.

¿En este contexto es bueno que aparezcan los casos entonces?

- Era de esperar y es bueno porque están bloqueando a esas personas y sus contactos estrechos. Malo sería hacer testeos y no encontrar los contagiados.

Las autoridades decidieron que los camioneros ingresaran a la provincia sólo con un test rápido ¿Es buena esta medida?

- Más allá de esto, acá lo fundamental es que los camioneros entiendan que se deben cuidar con el distanciamiento social, el barbijo, el lavado de mano y el uso de las máscaras faciales. Los testeos e hisopados son importantes en el marco epidemiológico, pero lo más importante es cumplir con los cuidados personales.

¿Hay miedo entre los profesionales de la salud por los recientes casos positivos?

- Hay una realidad: vamos a tener casos en el personal de salud. Es la población que más se contagia en el mundo, en marzo se hablaba del 14% y ahora del 21%. Haciendo referencia a los casos de San Juan nosotros tenemos una semana de casos y hay que ver si ese personal se contagió en el hospital o afuera. Hasta donde yo sé, no fueron en el hospital. A los profesionales que han estado en contacto con los pacientes se los testea una vez a la semana. No le echemos la culpa al hospital, por ahora, de los contagios. De un paciente no se contagió ningún personal. Acá debemos insistir con respecto a las juntadas, las reuniones sociales deben terminar para bajar los contagios.