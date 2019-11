"Es un momento duro" dijo el DT interino de Patronato y pidió "enfocar en lo que viene"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico interino de Patronato de Paraná, Martín De León, afirmó hoy que es "un momento duro" y les pidió a sus dirigidos que "dejen rápido lo que pasó y se enfoquen en lo que viene", tras la renuncia de Mario Sciacqua.



De León, que coordinaba las inferiores del equipo entrerriano, prepara al 'Patrón' para jugar este domingo desde las 17:10 con San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores.



En ese sentido, indicó que algunos jugadores se encuentran "con algunas molestias" y recién cerca del partido tendrán los once titulares.



"Les pedimos a los jugadores que dejen de lado rápido lo que pasó, es lógico, pero que se enfoquen en el partido que se viene", señaló.



En conferencia de prensa luego del entrenamiento, sostuvo que es "un momento duro" y que "no lo esperaba", ya que Patronato "quería que Mario siguiera: dirigentes, jugadores y la gente, fue un ciclo muy positivo pero son decisiones de cada uno".



"Estaremos al pié del cañón hasta que los dirigentes consigan el técnico adecuado", concluyó De León.



Mario Sciacqua se alejó del plantel de Patronato el martes pasado luego de una racha de nueve cotejos sin éxitos y con el equipo en zona de descenso.



El detonante de la salida del DT resultó la derrota del lunes pasado ante Godoy Cruz de Mendoza (0-2), en el Presbítero Grella, por la decimocuarta jornada de la Superliga.



"Anoche me fui con mucha confusión. No le estaba dando herramientas al club para solucionar cosas", dijo Sciacqua y agregó que se levantó "con la sensación de que había cumplido un ciclo, dimos todo y estamos con la conciencia tranquila".