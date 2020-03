"Es una locura, nos obligan a ir donde está el mayor foco de infección", dice una pareja sanjuanina varada en España

Una pareja de sanjuaninos está varada en Valencia (España) y dice que nadie le da una solución para regresar al país, en medio de la crisis mundial por el coronavirus que ya se cobró más de 11.000 vidas y 250.000 infectados.

"Es una locura, nos obligan a ir a Madrid, donde está el mayor foco de infección", le cuenta a DIARIO HUARPE Sergio Yazzar. Es que en la capital española hay 7.100 contagiados y murieron 628 personas.

Sergio es ingeniero Civil e investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Está en la Comunidad Valenciana con su esposa, Analía.

Viajó a España a principios de febrero invitado por la Universidad Politécnica de Valencia para hacer un intercambio. "Tenemos contacto desde hace muchos años. Hice el doctorado aquí y siempre me invitan para ver cosas nuevas o generar proyectos de investigación en conjunto", explica.

"Cuando vine el tema del coronavirus todavía era algo muy lejano, de China. No había ningún tipo de contagio en otros países por lo que no se veía que se iba a complicar de esta manera. Si hubiera sabido, no venía", agrega.

Todo empeoró cuando el gobierno de Alberto Fernández cerró las fronteras y se cancelaron cientos de vuelos que dejó varados a alrededor de 23.000 argentinos en distintas partes del mundo.

Si bien algunos comenzaron a regresar, a otros no les dan soluciones y los mandan de un lado al otro. Para los que iban a volver con Aerolíneas Argentinas todo se resuelve de forma más simple. Sin embargo, para los que volaban con otras empresas es un ida y vuelta constante sin soluciones.

Desde Aerolíneas les dicen que las otras empresas deben transferir el dinero del pasaje hacia la firma argentina y desde esas mismas empresas les afirman que eso no se hace nunca y que es imposible.

La pareja de sanjuaninos tenía tickets para el 28 de marzo con la empresa holandesa KLM.

"Cuando Aerolíneas me atiende me dicen que tengo que comunicarme con KLM para que me endosen el pasaje en favor de Aerolíneas Argentinas para recién ahí yo pedir un pasaje de vuelta. Y cuando hablo con KLM me dicen que ellos no hacen nada de eso", explica Sergio.

En medio de todo esto, en España ordenaron el cierre de todos los hoteles y a Sergio le dicen que debe ir al mostrador de Aerolíneas Argentinas en el Aeropuerto de Barajas (Madrid), a 360 kilómetros de distancia. Y todo esto "para ver si nos pueden meter en algún vuelo".

"Encima no es fácil desplazarse porque hay muchas restricciones. Podría alquilar un coche y llegar a Madrid pero, ¿qué pasa si llego y no hay respuesta y no tengo dónde quedarme? No tengo ni conocidos ni hoteles ahí. Cancillería no me da respuesta. Me dicen que la aerolínea me lo tiene que resolver", lamenta.

En ese sentido, la pareja se siente más segura en Valencia, donde tiene departamento alquilado hasta el 28 y luego se puede quedar con amigos.

"Tengo amigos aquí y han demostrado lo que son, por lo tanto tengo dónde quedarme", destaca.

En la Comunidad Valenciana, el coronavirus mató hasta este viernes a 33 personas. En tanto que los infectados llegaron a 1.100.

