"Esperemos que prime la racionalidad de la oposición" en el debate por la deuda, dijo Navarro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, expresó su deseo de que "prime la racionalidad de la oposición" durante el debate que dará el Congreso sobre la deuda y estimó que, tras negociar con los acreedores, "hay que definir un plan económico para el mediano y largo plazo".



"Luego de resolver la negociación con los acreedores tenemos que definir un plan económico para el mediano y largo plazo que nos permita encarar la solución de los problemas estructurales que se agravaron después de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri", señaló Navarro en una entrevista con Télam.



El funcionario aseguró además que el "ideal" del gobierno de Alberto Fernández es dejar al final de su gestión "un país encaminado en el objetivo de tener una clase media mayoritaria y una pobreza de un solo dígito".



Telam: -En su mensaje a la Asamblea el 10 de diciembre pasado, Alberto Fernández dijo que los sectores que mejor estaban "debían hacer un esfuerzo" por los que menos tienen. ¿Eso está pasando?



FN: -Hay sectores que comprenden el desafío y están haciendo un esfuerzo y otros que no. Pero somos un gobierno que pretende construir equidad económica y eso afecta intereses; de todos modos hay grupos que con aun con críticas participan del esfuerzo que lleva a cabo esta gestión. Pero hay otros en los que prevalece una lógica de capitalismo salvaje. Lo vemos en los formadores de precios y sectores concentrados del agro. Entiendo que haya una lógica desconfianza porque somos un gobierno que lleva 40 días de gestión. Queremos salir del planteo de amigo-enemigo y discutir cómo construimos un país para todos. No puede ser que para que algunos les vaya bien, el 40 por ciento de la población sea pobre.



Télam: ¿Todo está supeditado a la negociación con los acreedores externos?



FN: La deuda es un tema importante pero tenemos que entender que (Mauricio) Macri empeoró todos los problemas estructurales que tenía Argentina. Tenemos un diagnóstico preciso para saber cómo resolver los problemas. Debemos negociar con los acreedores y luego definir un plan económico para el mediano y largo plazo, que nos permita comenzar a resolver los problemas estructurales que tenemos como país.



Télam: Una de las críticas que se formulan al interior del Frente de Todos es que el gobierno evita hablar sobre "la herencia" que recibió de parte del macrismo. ¿Hay una decisión en ese sentido?



FN: Hablamos mucho en la campaña sobre cuál era el estado en el que se encontraba el país y lo que íbamos a recibir. Lo que no hay ahora es un balance definitivo sobre cómo nos dejó el gobierno de Macri. Se informó de cómo se encontraban algunos organismos como AySA y Vialidad, y a medida que tengamos más datos los vamos a difundir. Igualmente, creo que lo fundamental es poner la energía en cómo reconstruimos a Argentina.



Télam: En cuanto a la negociación de la deuda, ¿la propuesta de postergar los pagos a los bonistas que propuso Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es una suerte de globo de ensayo de lo que pretende hacer el gobierno nacional en la negociación de la deuda?



FN: En la decisión de Kicillof hay sensatez. La provincia tomó una deuda y no puede pagar en la situación actual de Argentina. Es una propuesta razonable y estoy convencido de que le irá bien. En cuanto al gobierno nacional, queremos pagar y lo vamos a hacer. Pero no a costa del sufrimiento de los argentinos.



Télam: ¿Cómo se imagina el debate por la deuda externa en el Congreso?



FN: Estimo que las sesiones en el Congreso serán duras, difíciles y complejas. Es algo normal. De todos modos, confío en que habrá una oposición que actuará con responsabilidad y entenderá que es un problema que tenemos que resolver entre todos. No obstante, confiamos en nuestras fuerzas. No nos olvidemos de que tenemos mayoría en el Senado, somos primera minoría en Diputados y tenemos capacidad política para establecer negociaciones. Esperemos que prime la racionalidad en la oposición, en lugar de los sectores que tienen posturas ideológicas más duras



Télam: Desde su condición de dirigente y referente de una organización como el Movimiento Evita, ¿cómo analiza la conformación de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio que busca representa a los sectores de la llamada "informalidad" laboral?



FN: La conformación de la UTEP es un paso importante para defender a los sectores que se generan sus propios trabajos. El gremio puede ser una herramienta para empujar a los actores de la economía popular al empleo genuino. A convertir los planes sociales en puestos de trabajo. Ese debe ser el objetivo.



Télam: ¿Qué esta haciendo el gobierno para lograrlo?



FN: Ahora estamos en una emergencia y estamos asistiendo a los sectores más postergados con herramientas como la Tarjeta Alimentar. Pero se pueden generar planes de vivienda, obras de pico y pala, limpieza de espacios ambientales. Este mes, el Ministerio de Desarrollo Social lanzará un programa para la reparación de escuelas. Son iniciativas que pueden generar trabajo genuino para reemplazar, en el mediano o largo plazo, a los planes sociales.