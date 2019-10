"Este es un acto democrático, no una guerra", dijo Negri y pidió tener "serenidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a la reelección como primer diputado de Juntos por el Cambio en Córdoba, Mario Negri, remarcó que el comicio que se desarrolla hoy "es un acto, no una guerra”, y pidió “serenidad” para esperar los resultados.



Tras emitir su voto en el colegio Juan Zorrilla, Negri se refirió a la rapidez con que se puedan conocer los resultados de esta noche y dijo: “La velocidad o no velocidad está en el contexto de lo que oficialmente va sucediendo con los votos, creo que nadie de ningún partido debe ponerse nervioso”.



"Hay que tener mucha serenidad, este es un acto democrático, no es una guerra. Tuvimos la elección previa que fue las PASO, que fue un partido de fútbol que no se juega por los puntos. Hay que darle tranquilidad a los argentinos porque en los últimos 37 años tenemos problemas estructurales que en cada elección están presentes y deben ser resueltos de una buena vez", siguió.



Asimismo, el presidente del interbloque en diputados de Cambiemos agregó: "Nadie, ningún partido debe ponerse nervioso. En las PASO decían que la empresa (a cargo del escrutinio provisorio) era trucha, pero como les fue bien luego decían que era la mejor del mundo".



"Yo añoro un lunes en el que la política y la sociedad no dramaticen un acto electoral y no se profundice la incertidumbre económica y política porque el país sigue adelante", sostuvo Negri sobre lo que puede ocurrir mañana tras los resultados de la elección.



"A mí me encantan estos días, a mí me ha toca perder y ganar muchas veces. Yo no tengo guerras personales, yo discuto ideas y creo que eso es lo que todo el mundo debe respetar, nadie es dueño de la historia, todos somos responsables de un pedacito", agregó.



Por último, Negri comentó: “Estoy en contra de toda grieta, no hay que agraviarse, deben haber pensamientos plurales y no debe haber autoritarismo".