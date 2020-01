"Este Gobierno es un proyecto político con inclusión y eso hace crecer a un pueblo", destacó Parodi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cantautora Teresa Parodi destacó hoy que la gestión del presidente Alberto Fernández constituye "un proyecto político con inclusión social y eso es lo que hace crecer a un pueblo" y resaltó, en esa línea, que tiene "todas las expectativas" puestas en la administración nacional.



"Tengo todas las expectativas en este Gobierno, porque siento que este es el gobierno que todos esperábamos", subrayó la ex ministra de Cultura en diálogo con Télam tras presentarse en Corrientes en la Fiesta Nacional del Chamamé.



La cantautora remarcó que trabajó "mucho, como tantos argentinos, para hacer lo posible para que este Gobierno que hoy está al frente del país, volviera, porque es un proyecto político que contiene a todos, con inclusión social y eso es lo que hace crecer a un pueblo".



Ante la consulta sobre la posibilidad de sumarse a la gestión de Alberto Fernández, Parodi se limitó a responder que "por ahora no" está en sus planes, ya que pretende dedicarse a la música.



"Yo ya dejé una vez de cantar para hacer un trabajo que, para mí, fue un honor hacerlo. Ahora sigo trabajando, porque nunca dejé de hacerlo ni de decir lo que pienso, ni de escribir lo que veo, ni de decir lo que me parece que tengo que decir desde la canción", fundamentó.



Explicó que, a sus 72 años, quiere "seguir cantando un poco más" y subrayó: "Si tengo que asumir una responsabilidad como la que ya asumí, voy a tener que dejar de cantar y no quiero, por ahora".



Teresa Parodi actuó anoche en la Fiesta Nacional del Chamamé, luego de seis años sin participaciones en ese escenario, lapso en el que asumió como la primera ministra de Cultura de la Nación en mayo de 2014, hasta que terminó el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2015.