Tras confirmase el primer caso positivo del vecinos de 25 de Mayo y respectivo bloqueo de del barrio Tupelí el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano, a través de un video, después de explicar cómo se realizará el trabajo en la zona bloqueada, pidió tranquilidad y que extremen las medidas de prevención para evitar la propagación del virus.

“Vecinos, para esto no hay barreras, para esto no hay nadie quien lo detenga”, dijo. “Se pueden imaginar ustedes, si en países super avanzados no lo han podido detener; no lo han podido detener los científicos ...”

Con esas palabras el jefe comunal, que además es médico, se dirigió a sus vecinos y luego pidió que extremen las medidas preventivas.

“Por favor, la única forma de cuidarse y prevenir esto es el uso del tapaboca, el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel”, manifestó “No hay otra forma. Tenemos que desengañarnos. No hay vacuna y no sé hasta cuándo”.

El intendente de 25 de Mayo aprovechó también el video informativo para responder algunas críticas que había recibido, según él, desde grupos opositores y les pidió que trabajen en conjunto.

Por último Quiroga Moyano dijo: “Esto no es joda, hay que cuidarse, porque hasta que no esté la vacuna, esto no lo para nadie”.

Mirá el video completo