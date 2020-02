"Estoy muy feliz", dijo Lóndero tras vencer a Pella

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cordobés Juan Ignacio Lóndero se mostró "muy feliz por haber llegado a las semifinales" del Argentina Open de tenis, que se juegan en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, al vencer hoy a su compatriota Guido Pella.



"Estoy feliz por haber llegado a semifinales en un torneo tan importante. Había comenzado el año con muchos altibajos y esta semana me superé, creo que estoy jugando de menor a mayor, recuperé muchas cosas y el espíritu luchador", dijo Lóndero.



"Creo que me voy asentando mejor en el alto nivel. Hablo mucho con mi psicólogo, eso me permite sacarme presión en los momentos en que no estoy bien", agregó.



Respecto del choque con Pella indicó: "Fue un partido parejo y sabía que podía ganarlo. Manejé la cancha con mi derecha y busqué siempre la iniciativa. Creo que ejecuté bien el plan".



Finalmente, y en cuanto a su futuro, el cordobés apuntó: "No soy de pensar a largo plazo, armé mi calendario hasta Miami y después voy a planear según cómo me vaya sintiendo".