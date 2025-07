Boxeo: hora, cartelera y cómo ver la pelea de Katie Taylor vs. Amanda Serrano por los cinturones

El boxeo femenino vivirá otro capítulo memorable este viernes 11 de julio, cuando Amanda Serrano y Katie Taylor suban al ring por tercera vez para definir una de las rivalidades más intensas y emblemáticas del deporte. La esperada contienda tendrá lugar en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, donde ambas pugilistas reeditarán una guerra que ha marcado un antes y un después en la historia del boxeo.

Una noche imperdible en el mundo del boxeo

Este enfrentamiento no es uno más: están en juego todos los cinturones de Peso Superligero que ostenta la irlandesa Katie Taylor, lo que le añade un condimento de máxima tensión al combate. Serán diez asaltos de dos minutos cada uno, y además de un trofeo deportivo, las boxeadoras disputarán bolsas económicas sin precedentes, marcando un nuevo hito en cuanto a equidad y retribución en el boxeo profesional femenino.

Katie Taylor y Amanda Serrano ya tienen un pasado compartido sobre el cuadrilátero que ha quedado grabado en la historia. Su primer combate en abril de 2022 fue el primero entre mujeres en protagonizar una velada principal en el Madison Square Garden, y no tardó en recibir distinciones como Pelea del Año por Sports Illustrated y Evento del Año por The Ring.

La segunda batalla no se quedó atrás. En noviembre de 2024, ambas se enfrentaron en el AT&T Stadium, en un combate transmitido por Netflix que rompió todos los esquemas: fue seguido por 74 millones de personas en promedio, convirtiéndose en el evento deportivo femenino más visto en la historia de Estados Unidos. La trilogía, por tanto, llega cargada de historia, récords y emociones. Taylor buscará cerrar la serie a su favor, mientras Serrano intentará igualar y reclamar la corona indiscutida.

Cartelera

Katie Taylor vs. Amanda Serrano.

Alycia Baumgardner vs. Jennifer Miranda.

Savannah Marshall vs. Shadasia Green.

Chantelle Cameron vs. Jessica Camara.

Ellie Scotney vs. Yamileth Mercado.

Dina Thorslund vs. Shurretta Metcalf.

Ramla Ali vs. Lila Furtado.

Tamm Thibeault vs. Mary Casamassa.

Horario

21:00 horas.

Transmisión

Netflix.