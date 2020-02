"Estoy orgulloso por la valentía de este grupo", expresó DT de Talleres, Medina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El entrenador de Tallares, de Córdoba, Alexander Medina, se manifestó esta noche "orgulloso por la valentía de este grupo de jugadores que terminó empatando con dos hombres menos un partido tan complicado ante Arsenal".



"Estoy orgulloso por la valentía que mostró el plantel ante la adversidad, ya que aún con dos hombres menos pudimos rescatar un empate ante un rival tan difícil como Arsenal, y en su casa", le indicó el uruguayo a Télam en los pasillos del estadio Julio Humberto Grondona.



"Pero además, cuando estábamos 11 contra 11 fuimos superiores a Arsenal. Después, todo cambió con las expulsiones (Diego Valoyes y Leonardo Godoy), y aunque no soy de hablar de los árbitros, hoy debo decir que hubo varias jugadas discutibles que nos perjudicaron, empezando por mi expulsión, ya que cuando sucedió estaba arengando a mis jugadores y en especial a Guido Herrera para que atajara el penal (se lo contuvo a Nicolás Giménez), pero Darío Herrera entendió que mis gritos eran para él y me echó", advirtió.



Sin embargo el "Cacique" se mostró esperanzado respecto del futuro inmediato porque "ahora, con las vueltas de Facundo Medina y Nahuel Bustos del Preolímpico, el equipo va a estabilizarse y seguramente mejorará su funcionamiento".



"Pero igualmente hoy me gustaron mucho como debutaron el brasileño Guilherme Parede, que hizo el gol, y también del colombiano Rafael Pérez, porque ordenó la defensa", cerro Medina, conforme con el 1-1 final luego de dos derrotas consecutivas a manos de Defensa y Justicia (4-1) y Boca Juniors (2-1).



No tenía la misma sensación en el vestuario local su colega Sergio Rondina, quien admitió que se fueron "con bronca" de la cancha "sobre todo porque al final estuvo la ocasión del penal en los pies de Nicolás Giménez y se lo atajaron. El jugador quedó muy bajoneado y ahora debemos levantarlo desde lo anímico porque es muy importante para nosotros".



"Lamentablemente sumamos el tercer empate consecutivo cuando veíamos la oportunidad de sumar de a tres en estos encuentro para soñar con la clasificación para la Libertadores del año próximo. Aunque de todas maneras el punto no está mal, porque suma para la permanencia en primera", se conformó.



"Pero lo nuestro de hoy y lo de ayer de Independiente, que no pudimos ganar con dos hombres de más, demuestra como está el fútbol argentino y cuanto cuesta ganar un partido", concluyó el "Huevo" Rondina.