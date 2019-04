 Financial Times dijo que la Argentina "está al borde de la cornisa"

El Financial Times, uno de los periódicos de economía más importante del mundo publicó una dura nota en la que criticó las políticas económicas del macrismo y hasta llegó a deslizar que hay temor al default.

La nota se titula “Argentina está en la cornisa” y fue firmada por la periodista Colby Smith, residente en Nueva York. En este escrito señala que “el enfoque de su gobierno para lidiar con la volatilidad del mercado y mantener contentos a los electores está fracasando de cara a las elecciones presidenciales de octubre”, señaló el diario británico.

En la nota aseguran que Argentina se posicionó como “el segundo tomador de deuda soberana más riesgoso del mundo detrás de Venezuela”, a pesar de haber recibido el programa de crédito más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El combo de endeudamiento y pérdida de confianza también se refleja -según el FT- en la revalorización de los Credit Default Swaps (CDS). "El miércoles 24 de abril, el costo de asegurarse contra un eventual default de la deuda argentina subió al nivel más alto desde que Macri asumió la presidencia hace tres años y medio", enfatizó. “Crece el temor por un default”, agregó.

