"Fotosíntesis" da postales del agronegocio que muestran que "comemos productos que no son alimentos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

“Fotosíntesis”, documental del rosarino Diego Fidalgo, que se estrenará mañana a las 19.45 en el porteño cine Gaumont, sigue de cerca al fotógrafo Matías Sarlo en medio de un campo de soja de la Pampa Húmeda en un registro que aparece como “un modo de indagar sobre productos que comemos y no son alimentos”, según señaló el director.



En un proceso de trabajo artesanal, Fidalgo contó a Télam que logró “empezar a conocer el laburo de un montón de gente, a establecer otro tipo de contacto con la naturaleza, y a indagar sobre el tema de los alimentos que comemos, muchas productos que ponemos sobre la mesa no son alimentos, la soja no es un alimento apto para consumo humano, es un insumo para engorde de animales”.



El registro sobre cómo el trabajo rural se extingue mientras crece la producción vinculada al agronegocio coloca a Fidalgo “como la cámara testigo. Es un registro de un registro”, explicó describiendo este filme observacional, que no tiene entrevistas ni voz en off, en el que solo se escuchan algunos audios radiales y donde el cineasta oficia de una suerte de arqueólogo.



En esta película, el director acompaña y captura el trabajo de Sarlo, fotógrafo free lance oriundo de Rafael Obligado, provincia de Buenos Aires, que en este proyecto tiene como meta retratar en un período de 10 años como desparece una cultura del trabajo en el campo, arrasando con los trabajos y los pueblos.



Fidalgo y Sarlo hicieron juntos 50 viajes por la Pampa Húmeda (llegando a



Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el norte de Buenos Aires). “Matías tuvo una participación activa en la película, íbamos charlando, nos poníamos de acuerdo, y hoy somos amigos”, indicó el cineasta.



“Yo soy de Rosario, una ciudad rodeada de campos, pero cuando hablamos del campo no sabemos de qué estamos hablando; hacer esta película fue como tomar un poco de conciencia de qué es lo que nos rodea, me abrió un camino para hacer mis propias búsquedas, siempre me interesó la ecología pero era como algo abstracto”, indicó Fidalgo.



Este proceso de trabajo artesanal, le sirvió al director para “empezar a conocer el laburo de un montón de gente, a establecer otro tipo de contacto con la naturaleza, y a indagar sobre el tema de los alimentos que comemos, muchas productos que ponemos sobre la mesa no son alimentos, la soja no es un alimento apto para consumo humano, es un insumo para engorde de animales”.



Matías y Diego se conocieron en el 2012 en medio de una cobertura periodística, en tiempos en que los dos trabajaban para medios de la ciudad santafesina, uno como fotógrafo y el otro como camarógrafo de televisión. “Matías me contó que estaba empezando con este proyecto, que su pueblo, Rafael Obligado estaba cambiando. Le propuse empezar a seguirlo”, recordó el realizador, responsable de “El origen del pudor" (2014), "Hombres de ideas avanzadas" (2011) y "Trescientoscincuenta" (2005), entre otros.



“La forma de trabajo de Matías es tomar un tema del mundo rural y hacer series de 10 fotos. Hace un trabajo de indagación e investigación. Hay poca gente que se toma con tanta seriedad la cosa, en el laburo rural hay registros sobre cosas más costumbristas”, agregó.



La idea de Sarlo es hacer un registro en un período de 10 años sobre las mutaciones y cambios de costumbres y pérdidas culturales del mundo rural a partir de la sojización o intensificación del modelo extractivista, con la aplicación de los llamados paquetes agrotecnológicos.



El fotógrafo organiza series temáticas de 10 fotografías y las clasifica: remates rurales, chacras abandonadas, prácticas rurales que persisten, historias de vida, todos los actores menos visibilizados del mundo rural pasan y posan por sus lentes.



“El documental muestra un poco lo que pasa después del agronegocio, la desintegración de los pueblos. Hay mucha soledad en esos pueblos en los que la economía es lo que los mueve hasta que no empecemos a salir de este encierro del agronegocio", expresó.



"El diagnóstico ya lo tenemos, hay personas que se fueron a vivir al campo y se encontraron con que los fumigan con agrotóxicos a 100 metros, y hay enfermedades, problemas, cáncer”, describió.



“Fotosíntesis” se estrenará mañana a las 19.45 en la sala 2 del Gaumont (Avenida Rivadavia 1635) de la ciudad de Buenos Aires, donde se exhibirá hasta el 29 de enero todos los días en el mismo horario.