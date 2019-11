"Frozen II", de Disney, al frente de la taquilla con 127 millones de dólares

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

En sus tres primeros días de exhibición -de viernes a domingo- la animación "Frozen II", del sello Disney, se puso al frente de la taquilla estadounidense con 127 millones de dólares de recaudación en 4.440 pantallas, según informa el portal estadístico Box Office Mojo.



En el segundo lugar quedó "Contra lo imposible", con 16 millones de dólares en 3.528 pantallas, en el tercero "A Beautiful Day in the Neighborhood", con 13,35 millones de dólares en 3.235 pantallas y cuarto "21 Bridges", con 9,3 millones de dólares en 2.665 pantallas.



El quinto lugar fue "Midway: Ataque en altamar", con 4,7 millones de dólares en 2.627 pantallas, el sexto para "Jugando con fuego", con 4,6 millones de dólares en 2.760 y el séptimo para "El buen mentiroso", con 3,4 millones de dólares en 2.454 pantallas.



"Los Ángeles de Charlie", con 3,2 millones de dólares en 3.452 pantallas, quedó en el octavo; "Last Christmas" con 3 millones de dólares en 2.411 pantallas en el noveno y finalmente en el décimo se ubicó "Guasón", con 2,8 millones de dólares en 1.410 pantallas totalizando hasta la fecha 327 millones de recaudación en Estados Unidos.