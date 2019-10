"Fue difícil empezar porque el punto de partida fue muy malo", dijo Macri sobre su gestión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Nación, Mauricio Macri dijo hoy en Corrientes sobre el inicio de su gestión, hace casi cuatro años, que “el punto de partida fue muy malo” y “tuvimos que remar”. “Fue difícil empezar porque el punto de partida era muy malo, encontrar un país que había aumentado tanto el gasto público, tanto los impuestos, que se había quedado sin reservas en el Banco Central, sin energía, era para remar”, expresó el jefe del Estado durante una entrevista con el Canal 13 de Corrientes. “Las cosas llevan tiempo, pero es difícil empezar con esa realidad”, agregó . Horas antes de la marcha “Si se puede” que encabezará esta tarde en la capital correntina, Macri anunció que combatirá la inflación, destacó diversos aspectos de su administración y señaló que es “optimista”. “Cada vez más hay más desarrollo, más energía renovable, más capacitación a nuestros chicos, cada vez vamos tener más capacidad de desarrollo y de empleo”, prometió. Dijo además que “tenemos que optar por ser protagonistas, no someterse al político que me dé un plan para sobrevivír”. “Que no me obliguen a marchar a tal acto, que no me obliguen a decir lo que no quiero decir. Hace cuatro años dijimos vamos a ser parte de la solución, no del problema”, resaltó Macri, que busca su reelección por Juntos por el Cambio”. El Presidente señaló también que “necesitamos un país integrado. El mundo nos ha abierto los brazos, estamos seguros trabajando de esta forma, vinieron los rusos, los americanos, los chinos, los franceses, los alemanes”. Finalmente, sobre la marcha “Si se puede”, dijo que después de la PASO, “la gente salió a la calle pidiéndonos que nos aflojemos, ellos me empujaron y salió la marcha, pero con el corazón, no hay colectivos ni choripán y nadie los lleva”. El acto de hoy se realizará en la costanera de la capital correntina, después de las 18, con la presencia del gobernador Gustavo Valdés e integrantes del gabinete nacional, como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros funcionarios.